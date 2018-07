Cristi Borcea e deranjat că el a făcut PUȘCĂRIE, în timp ce Messi și Cristiano Ronaldo au fost iertați: 'Ce, eu sunt mai cunoscuți decât ei?'

Fostul acţionar al Dinamo, Cristian Borcea - în cazul căruia Tribunalului Ilfov a dispus, luni, eliberarera condiţionată - a spus, la România TV, condițiile pe care le-a avut în cei 4 ani de pușcărie.

Borcea s-a plâns că nu a avut cum să se spele și că se speria de șobolanii de la duș, unde mergea alături de Victor Becali. Borcea a recunoscut că are grave probleme medicale și că va trebui să urmeze tratamente de psihiatrie. El a vorbit și despre faptul că în timp ce în alte țări, cei care au făcut prejudicii în activitățile legate de fotbal, și i-a dat exemple pe Messi și pe Cristiano Ronaldo, nu sunt condamnați la închisoare, ci li se confiscă banii.

”Nicăieri nu am avut duș în cameră. Am avut de două ori apă caldă pe săptămână. La baie băteam cu bidonul de apă să fugă șpriceii, șobolanii. Eu eram fricos, noroc cu Victor Becali. Am avut, apoi, un duș la 200 de oameni. Trebuie să fac minim 100 de zile de psihiatrie și psihologie. Nu pot să dorm fără 4 medicamente psihotrope pe seară, de 3 ani de zile. Sunt trecute în fișa de penitenciar, nu e un secret. Spălam de la 5.30 dimineața culoarele secției și seara, împreună cu Victor. Am plătit prejudiciul, în plus 1.500.000 de euro ca penalizări și 500.000 de euro în solidar. Messi, Ronaldo au și ei probleme, dar nu li se întâmplă, interesul e să recupereze prejudiciul. Statul român face ce e mai rău, vrea să bage oamenii în pușcărie.

Am participat la toate activitățile, la toate cursurile, la noi e dorința asta de sânge. E mai cunoscut Borcea decât Messi și Ronaldo, care au făcut prejudicii de 17 și 25 de milioane de euro. Se face pușcărie pentru fotbal? Nicăieri, în nicio țară.

Nu mă căsătoresc, nu am hotărât asta, când mă voi decide, voi anunța. Trebuie să mă refac mental, nu sunt OK deloc. Dacă nu îl aveam pe nașul Gigi Becali și pe Valentina, clacam demult. Eu eram un tip sensibil, dar Giovanni și Victor m-au ajutat.”, a spus Cristi Borcea la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu.

Cristian Borcea a fost încarcerat la Penitenciarul Jilava după ce a fost condamnat definitiv, în anul 2014, de Curtea de Apel Bucureşti, la şase ani şi patru luni de închisoare cu executare în dosarul "Transferurilor de jucători".

În martie 2014, în dosarul ”Transferurilor de jucători” au fost condamnaţi Ioan Becali şi Cristian Borcea la câte şase ani şi patru luni de închisoare, Victor Becali la patru ani şi opt luni de închisoare, George Copos la trei ani şi opt luni de închisoare, Mihai Stoica la trei ani şi şase luni de închisoare, Gheorghe Popescu la trei ani, o lună şi zece zile de închisoare, iar Jean Pădureanu şi Gheorghe Neţoiu la câte trei ani şi patru luni de închisoare.

În luna februarie a acestui an, magistraţii instanţei supreme au decis achitarea lui Cristian Borcea în dosarul privind mita dată fostei judecătoare Geanina Terceanu. În acest dosar, Victor Becali a fost condamnat la cinci ani şi opt luni de închisoare, Ioan Becali a primit şapte ani şi patru luni de închisoare, iar Geanina Terceanu a fost condamnată la şapte ani de închisoare.