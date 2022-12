Cristi Danileţ, după verdictul ÎCCJ: 'Am fost suspendat degeaba și totuși nu pot să mă întorc la locul de muncă'

Judecătorul Cristi Danileț a comentat luni decizia judecătorilor ÎCCJ care au anulat luni decizia CSM de excludere a sa din magistratură însă au decis că postările sale pe TikTok reprezintă abatere disciplinară.

„Am câștigat procesul cu CSM. Primul, din cei trei. Pe data de 13 dec 2021 eram sancționat de CSM la modul cel mai drastic: pentru două filmulețe ce țin de viață privată postate pe TikTok am fost sancționat cu EXCLUDEREA. Din cele 6 sancțiuni aplicabile unui magistrat, mi s-a dat cea mai aspră. Deși soluția nu era definitivă, am fost imediat suspendat din funcție: adică mi s-au luat dosarele penale (astfel că judecata a fost reluată de la zero de alți judecători), am fost oprit să mai merg la serviciu și am fost lăsat fără niciun fel venituri (deși am o mamă și o fiică în întreținere). Noroc cu bunii mei colegi care au făcut, lunar, chetă ca să mă pot descurca. Legea spune că CSM trebuie să motiveze soluția în mod OBLIGATORIU în 20 de zile. Am primit motivarea după...6 luni. Am declarat recurs, a venit vacanța de vară, apoi în toamnă a fost primul termen de judecată când mi-am angajat avocat, pe doamna Nicoleta Popescu, iar azi, 12 dec. 2022, s-a judecat definitiv recursul. Completul de 5 judecători al ICCJ a decis că sancțiunea dată de CSM este greșită și a schimbat-o în AVERTISMENT, adică cea mai puțin severă din cele șase sancțiuni posibile”, a scris Danileț pe pagina sa de Facebook.

„Interesant, pe 16 dec. 2022 intră în vigoare o nouă lege privind statutul magistraților: fapte de genul celei comise de mine și pentru care am fost sancționat, totuși, NU VOR MAI FI ABATERI. Așadar, am fost suspendat degeaba. Și, totuși, nu pot să mă întorc la locul de muncă, pentru că între timp CSM a mai dat două sancțiuni împotriva mea, tot cu excludere și tot cu suspendare pe parcursul soluționării recursului. Urmează recursurile și acolo, după ce CSM mi-a comunicat cu mare întârziere motivarea soluțiilor”, a mai scris judecătorul.

Pe 13 decembrie 2021, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis excluderea din magistratură a judecătorului Cristi Danileţ de la Tribunalul Cluj, pentru două postări pe reţeaua de socializare TikTok, despre care Danileţ susţine că nu au legătură cu justiţia, ci se referă la viaţa privată.

"Azi, s-a decis excluderea mea din magistratură de către CSM pentru două filmuleţe publicate anul trecut pe Tik Tok: într-unul tai gardul viu de acasă, în celălalt curăţ o piscină. Nu am făcut atunci nicio afirmaţie în legătură cu Justiţia şi imaginile nu au legătură cu profesia. Este fix viaţa mea privată, pentru care nu înţeleg să dau socoteală nimănui. Abaterea reţinută este 'conduită prin care se aduce atingere imaginii Justiţiei'. Soluţia s-a luat cu majoritate de voturi, căci unii membri CSM au găsit că sunt reale neregulile invocate de mine referitoare la modul în care s-a realizat cercetarea de către Inspecţia Judiciară. Evident, voi formula recurs la ICCJ şi sunt sigur că se va remedia această soluţie. Îmi voi continua îndeplinirea atribuţiilor până se ia decizia finală", spunea Danileţ, în decembrie 2021.