Cristi Manea ar putea rămâne la CFR Cluj

CFR Cluj se pregăteşte să atace preliminariile Ligii Campionilor şi are puţin timp la dispoziţie pentru a se mişca pe piaţa transferurilor. De aceea, şefii clujenilor fac tot posibilul pentru a readuce la echipă un fotbalist pe care-l cunosc foarte bine, pe Cristi Manea, informează mediafax.

Fundaşul dreapta de 20 de ani, care e şi cel mai tânăr debutant din istoria echipei naţionale, a plecat din Gruia la finalul sezonului trecut, după ce împrumutul de la Apollon Limassol a expirat. Dar campionii nu şi-au luat gândul de la ideea de a-l avea în echipă şi în stagiunea următoare şi forţează un nou împrumut al apărătorului dreapta, tot pentru un an, detaliu dezvăluit de Bogdan Mara: "Probabil Manea se va întoarce şi va mai semna un an cu noi. Suntem în discuţii avansate, cred că se va rezolva. Vine tot sub formă de împrumut", a spus directorul sportiv al ardelenilor, la Digi Sport.

De-a lungul sezonului în care CFR a câştigat al patrulea titul din istorie, Cristi Manea a fost om de bază în formula imaginată de Dan Petrescu. A ratat un singur meci în Liga 1, confiscâd banda dreaptă a apărării, şi a plecat la Cluj după 35 de meciuri jucate în toate competiţiile.