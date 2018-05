Cristian Bușoi, președintele PNL București: Candidatul la Primăria București va fi membru PNL

PNL București i-a poziție după informațiile privind o eventuală candidatură a cântărețului Tudor Chirilă la Primăria Capitalei în 2020 din partea PNL. Europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi, susține că este vorba de un fake news și că PNL va fi reprezentat la alegerile locale de un membru PNL:

”Informațiile despre candidatura lui Tudor Chirilă sunt fake news. Am toată aprecierea pentru Tudor Chirilă, pentru activitatea sa ca artist și pentru implicarea sa civică, dar, ca președinte al PNL București, nu am purtat și nu am cunoștință ca PNL să fi purtat discuții despre alegerea unor candidați. Desemnarea candidaților va fi un proces de selecție în interiorul PNL.

Porțile PNL sunt deschise pentru oricine crede că este reprezentat de PNL și își dorește să susțină ideile pe care PNL le promovează.

Celor interesați să lanseze pe piață fumigene și să bage bățul prin gard la PNL București le spun că: PNL București va continua să facă Opoziție la administrația PSD-Firea și să vină cu propriile proiecte pentru trafic, termoficare și poluare în Capitală. Acestea sunt prioritățile PNL București acum.”, susține Cristian Bușoi intr-un comunicat remis redacției.