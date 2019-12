Cristian Chivu, invitat la meciul de retragere al lui Wesley Sneijder

Cristian Chivu a fost invitat la meciul de retragere al olandezului Wesley Sneijder, care va avea loc la 3 iunie 2020, informează presa italiană potrivit news.ro

"Va fi o partidă între o naţională olandeză şi o echipă formată din jucători alături de care am evoluat în Olanda, Spania, Italia şi Turcia. Va fi portarul nostru de la Inter, Julio Cesar, căpitanul Javier Zanetti şi Samuel Eto’o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovici, Esteban Cambiasso şi Diego Milito, vor participa toţi. Pe bancă se vor afla Jose Mourinho şi Bert van Marwijk. Până în prezent, Mourinho e cel mai bun antrenor din lume. Avem încă pe Whatsapp un grup al celor care am fost la Inter în 2010 şi vorbim mult între noi. Am luat o pauză de la antrenamente, dar la anul mă voi dedica complet meciului meu de retragere. Vreau să fiu în formă optimă când se va da lovitura de începere. Trebuie, pentru că Jose e exigent, altfel pur şi simplu mă va pune pe bancă", a declarat Sneijder, pentru De Telegraaf.

Mijlocaşul ofensiv olandez Wesley Sneijder şi-a anunţat, la 12 august, retragerea din activitate la vârsta de 35 de ani.