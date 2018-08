Cristian Diaconescu: Ambasadorii României se plâng de intervenții din partea unor 'neaveniți cu tupeu' reprezentând autoritățile statului

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, atrage atenția asupra relațiilor externe ale României, menționând că ambasadorii susțin că în activitatea lor intervin "tot felul de neaveniți cu tupeu" din partea autorității de stat.

"Din această perspectivă, astăzi când vorbim, nivelul tehnic diplomatic este în continuare performant. Dar peste nivelul tehnic diplomatic, practic nu se discută cu România. Însemnând ce? Însemnând că România, analizând la rece, se află în același raport diplomatic cu partenerii noștri cum se află un stat sub sancțiuni! Federația Rusă are, după cum știți, în acest moment un nivel al dialogului politico-diplomatic jos, cum se spune, până la un nivel tehnic, că nu putem închide toate canalele de dialog. Cu câteva excepții, notabile, mă rog, în anumite momente, dar, din punct de vedere al liniei de conduită în relațiile internaționale, dialogul se poartă strict la nivelul oficiilor diplomatice, nici măcar la nivelul ambasadorilor de foarte multe ori. Or, din acest punct de vedere, este exact situația în care se află România.

Astăzi, dacă e să discuți cu ambasadorii României - să mă ierte, eu nu bat câmpii, dar nu-i pot nominaliza, că mâine îi dă afară și e păcat de țară, că sunt ambasadori excepționali - ei spun așa: măcar președinția asta care urmează a Consiliului Uniunii Europene să ne lase să o ducem noi.(..)DAR, spun ambasadorii noștri, vin peste noi tot felul de neaveniți cu tupeu, extrem de aroganți, dar noi, venind ei din partea Guvernului, din partea autorității de stat, noi în mod natural trebuie să le aplicăm indicațiile, trebuie să le aplicăm deciziile. Și se chinuie să construiască și să reconstruiască mesajul de așa natură, încât nici să-și facă de râs țara, nici să se facă ei de râs, dar pe de altă parte, să transmită, cum se spune, instrucțiunile primite din Centrale, că nu e vorba aici numai de Ministerul de Externe.

Or, din acest punct de vedere, repet, până la urmă, în trei luni preluăm președinția Consiliului Uniunii Europene, noi, o țară care avem tentative de asasinat la cel mai înalt nivel politic și lovituri de stat în derulare. Iertați-mă, dar nu că n-ai avea ce să discuți cu o astfel de țară, dar este relativ inconfortabil să o așezi la decizie, până la urmă, să ai cât de cât un oarecare interes în ceea ce privește relevanța mesajului pe care o astfel de țară îl poate transmite. N-are importanță, sunt reale, nu sunt reale... Se presupune că atunci când conduci o țară o conduci serios și responsabil", a declarat Cristian Diaconescu la Digi 24.