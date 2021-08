Cristian Diaconescu, despre situația dramatică din Afganistan: 'Imaginile cu oamenii care se agață de avion ajung până la Casa Albă'

Cristian Diaconescu, președintele PMP, a explicat că există mii de afgani care au colaborat cu forța multinațională pe perioada celor două decenii de război, inclusiv cu trupele române, și că acești oameni sunt într-un pericol de moarte dacă rămân în Afganistan. „Talibanii vizează în special magistrații femei, se duc după ei acasă pur și simplu”, a spus fostul șef al diplomației române, miercuri, la B1 TV.

Întrebat cât de greu este să faci o asemenea evacuare și ce instrumente îți trebuie pentru o astfel de procedură, fostul ministru de externe a declarat: „Foarte greu, extrem de complicat. Am avut o experiență de acest gen, cu o evacuare din Fâșia Gaza. Este un moment extrem de dramatic, inclusiv pentru americani. Primul semnal pe care americanii l-au transmis rezidenților lor din Afganistan a fost acela de a sta ascunși până când se stabilesc niște coridoare și proceduri speciale pentru a putea ajunge la aparatele de zbor, la avioanele americane, și pentru a fi evacuați. Vă spun sincer, am toată încrederea în ministrul Ciucă și conducerea MApN că fac tot ceea ce este omenește posibil din această perspectivă. Cred, în egală măsură, că cei de la MAE și Bogdan Aurescu au conexiunile necesare, pentru că ai nevoie de sprijin în teren. Noi am mutat, cred că acum doi ani, oficiul diplomatic din Afganistan, deci cei care sunt acum în zonă trebuie să fie personal contractual și funcționari internaționali, cu toții trebuie aduși cât se poate de repede. Din punctul de vedere al autorităților române, nu văd astăzi o altă prioritate”.

„Situația evoluează – și nu într-un sens bun – de la o zi, la alta. Talibanii au fost destul de evazivi și destul de rezervați în ceea ce privește evacuările în masă prin aeroportul din Kabul, acum se pare că au început să introducă filtre, oprind în acele zone femeile și copiii. În egală măsură, vreau să vă spun că în Afganistan sunt mii de afgani care au colaborat cu forța multinațională, inclusiv cu noi, cu românii, sunt profesori, educatori, talibanii vizează în special magistrații femei, se duc după ei acasă pur și simplu”, a adăugat președintele PMP.

Afganii care au colaborat cu forța multinațională, mai ales cu americanii, sunt într-un pericol de moarte dacă rămân pe teritoriul Afganistanului.

„Ceea ce se vede, cu oamenii pe care dumneavoastră îi prezentați acum, care se agață de avionul american, acest tip de impact în acest moment se resimte până în Biroul Oval, la Casa Albă, deci din acest punct de vedere situația este încă fluidă, în derulare. După momentul evacuării cetățenilor fiecărui stat – și se întâmplă acest lucru acum, când noi vorbim – va apărea într-adevăr tema migrației. Aici este o chestiune extrem de sensibilă. Sigur, sunt statele Uniunii Europene, șase state care au respins o primă solicitare în ceea ce privește o procedură ordonată de migrație în Uniunea Europeană, și așa disensiunile în Uniunea Europeană după valul de migrație din 2015-2016 sunt foarte mari, dar mulți dintre acești oameni, repet, au colaborat, au lucrat împreună, 20 de ani, cu forța multinațională prezentă și mai ales cu americanii. Mulți dintre acești oameni se înscriu în norma dreptului internațional privind dreptul de azil”, a mai spus Cristian Diaconescu.