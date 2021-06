Cristian Diaconescu: Unirea, o agendă comună prezentată în toate cancelariile

„Noi discutăm despre un unic popor în România şi Republica Moldova. Indiferent cum vrem să manipulăm, să exagerăm nişte elemente fie negative, fie pozitive, o identitate comună există şi punct.

Pactul Ribbentrop-Molotov a rămas în vigoare numai în ce priveşte România, Republica Moldova şi Ucraina”, a declarat Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României, la emisiunea Punctul pe AZi de la TVR Moldova.

Potrivit lui Cristian Diaconescu, Unirea înseamnă o agendă comună care să fie prezentată împreună de România şi Republica Moldova în toate cancelariile relevante, fie la Vest, fie la Est.

„Unirea trebuie să fie un subiect permanent de dezbatere, pe care nu îl va rezolva generaţia noastră. Poate îl va rezolva cealaltă generaţie, dar asta nu înseamnă că trebuie să abandonezi presiunea pozitivă.

Un astfel de demers are reverberaţii în toată comunitatea internaţională”, a precizat actualul preşedinte al PMP România.

Cristian Diaconescu a menţionat câteva dintre lucrurile care, pentru România şi Republica Moldova, ar însemna „împreună”.

„Împreună înseamnă să rezolvăm problema cu taxa de roamming, să rezolvăm problema cu ecartamentul la calea ferată, să rezolvăm problema cu autostrada Unirii, care să iasă în Republica Moldova, să facem un control vamal comun.

Pentru că Unirea va pleca de la popor. Putem să inventăm noi, politicienii, orice. Hai să convingem poporul”, a spus Cristian Diaconescu.

Vasile Nedelciuc, deputatul în Parlamentul 90, a declarat că, de-a liungul timpului, politicienii din Republica Moldova au avut o agendă care nu îmbrăţişa ideea apropierii de România.

„Au pus beţe în roate. În primii ani de după independenţă s-au făcut anumite demersuri şi Bucureştiul era dispus să lanseze anumite proiecte.

Influenţa Moscovei, mass-media manipulată, minorităţile, ne-au adus în situaţia asta. Trebuia până la intrarea României în UE de făcut anumite lucruri în comun.

La început am avut ambasade comune, am avut reprezentanţe la ONU comune. Când România a fost acceptată în UE, nu se putea să nu se vadă că Republica Moldova este conectată la spaţiul românesc şi noi am fi fost mai uşor acceptaţi ca şi candidaţi la spaţiul european”, a spus Vasile Nedelciuc.