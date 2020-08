Cristian Dumitru pleacă de la FCSB la Academica Clinceni cu titlu de împrumut

Citește și: CAB îl LOVEȘTE în plin pe Liviu Dragnea - Încarcerea sa este una perfect legală iar el rămâne în spatele gratiilor

La 18 ani, a jucat deja 15 meciuri în Liga 1- 10 pentru Academica Clinceni şi 5 pentru FCSB. Plus meciurile din Cupa României, sezonul 2019-2020 – unul pentru Academica Clinceni şi două pentu FCSB.

"Obiectivul meu pentru sezonul acesta este să joc cât mai multe meciuri.

La vârsta mea, am nevoie de jocuri. Am revenit la Academica şi mă simt foarte bine. La FCSB am făcut antrenamente foarte bune cu domnul Neubert şi mă simt bine.

Academica a terminat bine sezonul 2019-2020 şi trebuie să o ţinem tot aşa.

Urmează un nou campionat – lung şi greu. Eu sper chiar şi la Playoff. Nu este imposibil", a declarat Cristi Dumitru.