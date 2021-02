Cristian Ghinea, despre dezbaterile la PNRR: Vreau să dezvoltăm cât mai multe instrumente financiare; nu vreau să dăm doar granturi

Dezbaterile publice pentru actualizarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă vor fi terminate până la începutul lunii martie şi vreau să dezvoltăm cât mai multe instrumente financiare şi să dăm granturi doar acolo unde nu se poate imagina un alt instrument financiar pentru zona respectivă, a declarat, luni, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a organizat, luni, primele dezbateri publice pentru actualizarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, informează un comunicat al instituţiei. Temele dezbătute au fost: 'Cum susţinem Noua Generaţie? Politici pentru copii şi tineri, educaţie formală şi non-formală, oportunităţi', respectiv 'Cum stimulăm dezvoltarea la firul ierbii. Dezbatere Dezvoltare rurală, abordarea fiind specifică PNRR'.

"Sunt 3 săptămâni în care ne-am propus să facem un fel de brainstorming naţional în care să adaptăm acest document. Prima săptămână a fost dedicată consultărilor cu ministerele, iar aceasta este dedicată consultărilor publice. Avem un obiectiv ambiţios: să terminăm până la începutul lunii martie şi sunt optimist că ne vom ţine de el", a declarat Cristian Ghinea.

Acesta a anunţat că propunerile primite în cadrul consultărilor vor fi discutate cu Comisia Europeană şi a subliniat importanţa unui bune elaborări a PNRR.

"PNRR are o alocare de 30 miliarde de euro, din care jumătate sunt împrumuturi şi îi vom da înapoi. Cu aceşti bani trebuie să fim foarte grijulii pentru că nu vreau să ne îndatorăm de la copiii noştri ca să dăm doar granturi. Vreau să dezvoltăm cât mai multe instrumente financiare şi să dăm granturi acolo unde nu se poate imagina niciun alt instrument financiar pentru zona respectivă", a explicat ministrul Cristian Ghinea.

În cadrul dezbaterii privind susţinerea noii generaţii au fost primite propuneri pentru susţinerea copiilor şi tinerilor, precum: dezvoltarea metodelor de învăţare non-formală în mediul în care trăiesc copiii care abandonează învăţământul obligatoriu, sprijinirea tinerilor şi ONG-urilor în domeniu, digitalizarea proceselor educaţionale şi creşterea calităţii educaţiei.

Totodată, în cadrul dezbaterilor publice s-a discutat şi despre preluarea reformelor propuse prin Strategia SmartEdu şi prin proiectul naţional "România Educată", iniţiat de preşedintele României. Reprezentanţii tinerilor au punctat necesitatea de a sprijini toate categoriile de tineri, inclusiv pe cei care-şi finalizează studiile să-şi găsească un loc de muncă şi să-şi croiască un drum în viaţă.

"În ceea ce priveşte dezvoltarea rurală, propunerile au vizat susţinerea Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), a structurilor de economie socială, înfiinţarea de centre de agregare a producţiei agricole, susţinerea de activităţi sociale destinate tinerilor NEETs (Not in Education, Employment, or Training/care nu sunt înscrişi într-un program de educaţie, ocupare sau formare profesională)", se menţionează în comunicat.

Potrivit MIPE, dezbaterile pentru actualizarea PNRR vor continua în această săptămână.

"Mâine, 9 februarie, vor avea loc dezbaterile pe următoarele teme: Cum dezvoltăm inteligent şi durabil marile oraşe?, dezbatere cu Asociaţia Municipiilor, respectiv Cum valorificăm resursele mediului de afaceri. Reamintim faptul că săptămâna trecută MIPE a organizat consultările publice cu ministerele de linie şi cu entităţile relevante în diferite domenii", precizează ministerul.

România va avea la dispoziţie 30,4 miliarde euro prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă pentru implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.