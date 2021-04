Cristian Ghinea: 'La Bruxelles am prezentat poziţia Guvernului României referitoare la PNRR'

Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a declarat miercuri că a prezentat la Comisia Europeană poziţia agreată de Guvernul României referitoare la PNRR şi a precizat că din investiţiile pentru transporturi, cele 4,5 miliarde euro care revin infrastructurii feroviare rămân neschimbate.

"Nu am auzit să aibă cineva nemulţumiri despre felul cum am negociat la Bruxelles, acolo unde am prezentat, aşa cum am spus şi preşedintelui Iohannis, poziţia României, cea agreată în Guvern. Sunt mai mulţi miniştri care au nemulţumiri de faptul că în feedback-ul Comisiei sunt aduse nişte aspecte care ne fac, atunci când prioritizăm, să mai tăiem. (...) Când ai 41 de miliarde, toată lumea te iubeşte în Guvern. Când trebuie să aduci la 29 de miliarde, nu te mai iubeşte toată lumea. Am propus, şi azi în Guvern am avut o discuţie, o metodă prin care să ajungem la 29 de miliarde. Tot ceea ce înseamnă verde, tot ce înseamnă digital rămâne. (...) Luăm acele recomandări, unde Comisia spune că nu avem recomandări pe ţară, că nu avem suficiente reforme. Ministerele trebuie să propună reforme", a afirmat Cristian Ghinea, la Senat, unde participă la şedinţa coaliţiei de guvernare.

Referitor la partea rutieră, el a explicat că finanţarea transportului rutier din PNRR nu este agreată de Comisia Europeană.

"Din partea de transporturi, de 9 miliarde, 4,5 miliarde sunt pentru feroviar. Comisia nu are nimic cu ea. Dimpotrivă, toată lumea salută. Comisia spune 'nu pentru rutier a fost făcut acest mecanism financiar'. Înţelegem, dar noi avem această prioritate naţională. Avem şi proiecte şi avem nevoie de finanţare în următorii 10 ani pe subiectul ăsta", a adăugat Ghinea.

Ministrul a subliniat că autostrada spre Moldova are alocate 2 miliarde de euro din Programul Operaţional Transporturi.

"Autostrada spre Moldova este prima care va avea din construcţie perdea forestieră şi cablu digital. Dar asta nu înseamnă că se schimbă natura investiţiei. Nu pot să raportez toată autostrada ca fiind verde. Raportez doar partea de perdea forestieră. (...) Prioritatea este A7 şi celelalte în funcţie de câţi bani sunt. (...) Pe Programul Operaţional Transporturi pe care noi îl negociem anul acesta sunt 2 miliarde pentru autostrăzi. Astea sunt bătute în cuie, nu le schimbă nimeni. Pe PNRR noi am propus 4 miliarde pentru rutier şi am luat lista de proiecte. Rămâne să vedem dacă va fi o sumă mai mică acceptată. Este o problemă de negociere", a subliniat Cristian Ghinea.