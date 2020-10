Cristian Popescu Piedone a bătut palma cu PSD: Dreapta unită pierde Sectorul 5

Primarul ales în Sectorul 5 din București, Cristian Popescu Piedone (PPU-sl), a convenit, marți, cu liderul PSD Marcel Ciolacu, formarea unei majorități PSD - PPUsl în Consiliul Local.

„Avand in vedere ca PSD are cel mai mare numar, am ales sa discut primii cu domniile lor pentru o posibila majoritate in Consiliul Local. Ne-am expus parerile reciproc. Consider ca discutiile s-au incheiat, pot sa va spun ca se va forma o majoritate PPU-sl + PSD in Sectorul 5. Am pus cateva conditii: fara politica, doar politica oamenilor. Urmeaza sa desemnam viceprimarii in perioada urmatoare. Voi discuta si cu celelalte formatiuni care vor sa colaboreze in intereseul cetatenilor”, a declarat Piedone, la sediul central PSD.

În Sectorul 5 sunt 27 de mandate de consilieri locali, majoritatea fiind de 14 voturi. Mandatele au fost repartizate astfel:

PSD 10 consilieri

PPU-sl 4 consilieri

PNL 6 consilieri

USR PLUS 5 consilieri

PMP 2 consilieri

