Cristian Săpunaru șterge pe jos cu Cosmin Contra, după ce și-a anunțat retragerea: De ce a luat DECIZIA RADICALĂ

Cristian Săpunaru şi-a anunţat retragerea din prima reprezentativă, marţi, printr-o scrisoare publicată pe site-ul FRF. Fotbalistul a declarat apoi, pentru gsp.ro, că nu se gândea să renunţe la naţională înaintea celor două confruntări care urmează, lansând un atac dur la adresa selecționerului Cosmin Contra.

“Dar nu m-a sunat nimeni de la echipa naţională să îmi spună ceva, să îmi explice de ce nu am fost convocat. Am jucat 36 de meciuri la naţională şi de 11 ori am fost căpitan. Eu zic că nu e puţin lucru şi sunt mândru de asta. Şi aş mai fi purtat banderola, dacă nu se considera că sunt prea bătrân. De aceea am luat această decizie. Probabil că se doreşte o întinerire a lotului şi chiar mă bucur pentru aceşti jucători de perspectivă care vin la lot", a explicat el.

Citește și: Rareș Bogdan, anunț bombă despre Kovesi:Cerută de urgență la Parchetul UE .