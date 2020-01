Cristian Terhes a acuzat legarea MCV de Schengen in cazul Romaniei

Europarlamentarul Cristian Terhes a transmis ca Romania nu a fost primita in Schengen din cauza discutiilor despre justitie.

„Acceptarea Romaniei in Schengen a fost principala tema de discutie pe care am avut-o in cadrul unei intalniri restranse de lucru cu comisara Ylva Johansson pe data de 15.01.2020 la Strasbourg. Intalnirea aceasta a urmat unei discutii mai largi pe tema migratiei avute in cadrul unei intalniri de lucru a grupului S&D de saptamana trecuta la care a fost prezenta comisara Johansson. La acea intalnire am ridicat public problema nedreptatii facute Romaniei de a nu fi inca membra Schengen inclusiv din cauza unor decizii politice ale unor state membre UE de a lega raportul MCV de refuzul acceptarii Romaniei in Schengen. Am spus atunci ca raportul MCV este plin de erori si e anormal ca din cauza unui raport vadit subiectiv si neprofesionist drepturile cetatenilor romani la libera circulatie sa fie incalcate.

Chestiunile generale pe care le-am punctat saptamana trecuta la Bruxelles, le-am explicat si argumentat detaliat in intalnirea de azi de la Strasbourg cu comisara Johansson. Minciunile si dezinformarile trimise din Romania la Bruxelles pe tema justitiei de ani de zile, care s-au concretizat in sustineri eronate si recomandari neconstitutionale din rapoartele MCV, au ca efect nu doar subminarea independentei justitiei din Romania si incalcarea drepturilor romanilor, ci si mentinerea Romaniei pe o pozitie de inferioritate in UE, cum e refuzul nefondat de a fi primita in Schengen”, a scris Terhes pe pagina sa de Facebook.