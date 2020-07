Cristiano Bergodi după victoria cu Gaz Metan: Am ratat mult şi asta mă îngrijorează un pic

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, vineri, după meciul cu Gaz Metan Mediaş, scor 2-1, că îl îngrijorează un pic faptul că formaţia sa a ratat mult, însă a precizat că victoria este meritată.

“Problema este că nu am abordat bine meciul, am vorbit, dar asta nu s-a întâmplat. Chiar dacă nu am jucat bine în unele momente, am avut ocazii foarte bune. N-a fost un meci frumos, dar am câştigat. Am avut ocazii bune şi puteam câştiga cu mai multe goluri. Cred că am meritat să câştigăm. Am ratat mult şi asta mă îngrijorează un pic”, a spus Bergodi pentru posturile care transmit Liga I.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, vineri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa a şasea a play-off-ului Ligii I, în care gazdele au condus cu 1-0.

Au marcat Roberto Romeo ’21 pentru Gaz Metan şi Valentin Mihăilă ’39 şi Alexandru Cicâldău ’54 pentru Craiova.

În minutul 71, gazdele au rămas în inferioritate numerică, Sergiu Buş fiind eliminat după ce i-a adresat injurii arbitrului asistent. În acelaşi minut a primit cartonaş roşu şi Marius Constantin, aflat pe banca de rezerve.