Cristiano Ronaldo e în vârf și pe Instagram: Fotbalistul a driblat-o pe Cardi B la popularitate

Cristiano Ronaldo şi Cardi B sunt vedetele momentului

Deşi bolnav de Covid-19, Ronaldo nu a fost detronat la numărul de aprecieri

Ronaldo are 65 de milioane de aprecieri săptămâna asta, iar Cardi B doar 4 milioane

Cristiano Ronaldo şi Cardi B sunt vedetele momentului pe Instagram. Se postează mult despre Ronaldo pentru că e bolnav de Covid-19, iar de Cardi B, pentru pozele nud, potrivit alephnews.ro.

Deşi Cristiano are Covid 19, el nu a putut sa fie detronat de Cardi B. Cea mai recentă postare a fotbalistului, pe Instagram, a adunat 9 milioane de aprecieri, pe când Cardi B are doar 4 milioane.

Ronaldo a fost şi mult mai activ decât Cardi. În ultima săptămână, fotbalistul a postat aproape zilnic şi a adunat aproape 65 de milioane de aprecieri.

Cardi B, însă, are cam o singură postare pe zi. În plus, Ronaldo se poate lăuda cu 241 de milioane de urmăritori, de trei ori mai mulţi decât Cardi B, care are doar 77 de milioane.