Cristiano Ronaldo vrea să joace fotbal și după 40 de ani: 'Cel mai important este însă să mă bucur de momentul de acum'

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo se vede jucând la cel mai înalt nivel până după 40 de ani, el dezvăluind secretele longevităţii sale într-un interviu pentru ESPN Brazilia, scrie AFP, informează Agerpres.

"Sunt fericit, vreau să continui şi să văd ce va ieşi din asta. Dacă reuşesc să joc la 40 de ani, pot să joc la 41, 42 de ani... Cel mai important este însă să mă bucur de momentul de acum", a declarat atacantul lui Manchester United, care pe 5 februarie va împlini 37 de ani.

"Din punct de vedere genetic, nu pot să spun că mă simt ca la 25 de ani, nu trebuie să exagerăm. Dar ca şi cum aş avea 30 de ani. Am grijă de corpul şi de mintea mea", a adăugat Ronaldo.

Întrebat dacă se poate compara cu alte legende ale sportului, ca vedeta fotbalului american Tom Brady (43 de ani) sau tenismanul Roger Federer (40 de ani), CR7 a răspuns că este vorba de "alte sporturi, cu exigenţe diferite".

"Longevitatea este un lucru fascinant, pe care am început să-l studiez în ultima vreme", a subliniat el.

În opinia sa, secretul pentru a se menţine la cel mai înalt nivel este să ai "inteligenţa" necesară "pentru a se adapta" la situaţiile noi şi "a citi bine jocul".

Îmi cunosc corpul şi am experienţă. La fiecare vârstă, am ştiut să mă adaptez la noi filosofii de joc (...) Sunt mândru să aud că la vârsta mea, am reuşit să-mi menţin nivelul obişnuit de joc", a explicat el.

"Un lucru am învăţat în ultimii ani: după 33 de ani, corpul va continua să reziste (...) dacă ai grijă cum trebuie de el. Lupta cea mai grea este însă la nivel mental", a conchis portughezul.