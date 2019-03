Cristina Corpaci, singura jurnalistă care și-a expus cartea la Londra, alături de scriitori internaționali

Jurnalista Cristina Corpaci a lansat și varianta în engleză a cărții "De la carnivor la vegan. Rețete ușor de preparat" (From Carnivore to vegan. Easy recipes), pe care a expus-o la Târgul de Carte de la Londra (The London Book Fair), alături de alți scriitori români și internaționali, prin intermediul Institutului Cultural Român (ICR London).

Cristina Corpaci a luat decizia de a lansa și varianta în engleză, după succesul pe care l-a avut în România cu cartea despre self help și rețete vegane, ușor de preparat.

"Vor mai urma și alte evenimente interne și internaționale, cu siguranță. Simt că m-am autodepășit cu succesul pe care îl am cu această carte. Cea mai mare bucurie este că sunt persoane care îmi scriu să-mi spună că au început să aibă o relație mai bună cu ei înșiși și cu mâncarea, după ce au citit cartea.", a spus Cristina, în exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO.

La Târgul Internațional de Carte de la Londra (12-14 martie), la standul României, organizat de ICR London, au expus o serie de scriitori români, printre care Mircea Cărtărescu și Mihail Sebastian.

În deschiderea evenimentului, la standul românesc, au luat cuvântul: Dan Mihalache, Ambasadorul României în Marea Britanie, Mirel Taloș, vicepreședintele Institutului Cultural Român și Magda Stroe, coordonatorul activității ICR Londra.

„Târgul Internațional de Carte de la Londra este o oportunitate deosebită de manifestare pentru profesioniștii cărții din România şi pentru partenerii acestora. Am fost onorat să particip la deschiderea oficială a standului României din cadrul Centrului Expozițional Olympia și consider că scriitorii și traducătorii sunt, în egală măsură, adevărați ambasadori ai țării noastre peste hotare”, a afirmat Dan Mihalache.

Variantele în română și engleză ale cărții "De la Carnivor la vegan. Rețete ușor de preparat." (From Carnivor to vegan. Easy recipes), by Cristina Corpaci, au fost lansate la editura Berg.