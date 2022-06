Cristina Neagu a fost amendată, după meciul de la Zalău: Cu noi vă daţi viaţa, cu alţii vă daţi..

Handalista Cristina Neagu a primit o de penalitate 1.000 lei, dată limită de achitare 07.07.2022, conform art. 45.2 lit. b), pentru declaraţii tendenţioase care se dovedesc a fi nereale în mass media, conform news.ro.

"În legătură cu sesizarea domnului Constantin Din, preşedinte al FRH, privind declaraţiile apărute în mass media ale sportivei Cristina Neagu (CSM Bucureşti) şi ale domnului profesor Tadici Gheorghe (CSM Zalău), Comisia, văzând punctele de vedere ale celor doi, hotărăşte:

sancţionarea sportivei Cristina Neagu (CSM Bucureşti) cu penalitate 1.000 lei, dată limită de achitare 07.07.2022, conform art. 45.2 lit. b), pentru declaraţii tendenţioase care se dovedesc a fi nereale în mass media.

în ce priveşte declaraţiile dlui. Tadici Gheorghe, Comisia, văzând prevederile art. 45.1 şi 45.2 RD , constată că luarea unor măsuri disciplinare în această situaţie nu este de competenţa CCD.

6. În legătură cu sesizarea Departamentului Marketing al FRH, prin Domnul Cosmin Silistraru, privind lipsa de la conferinţa de presă, premergătoare Cupei României Fan Courier, a unui reprezentant al echipei CSM Bucureşti, desfăşurată în data de 20.05.2022, la Mioveni, Comisia, văzând şi punctul de vedere al clubului, hotărăşte:

sancţionarea CSM Bucureşti cu penalitate de 2.000 lei, termen de achitare 07.07.2022, conform art. 75.2 din R.D. raportat la art. 2.11 din Caietul de sarcini al LNF, cu aplicarea art 34.1 lit. k) (recidivă 01.02.2022), pentru neprezentarea la conferinţa de presă premergătoare C.R. F.C", a anunţat FRH.

Cristina Neagu, căpitanul campioanei en-titre la handbal feminin, CSM Bucureşti, şi al naţionalei, a transmis un mesaj dur după victoria dificilă a echipei sale în meciul din deplasare, cu HC Zalău, scor 26-24. Dacă CSM Bucureşti pierdea partida, Rapid Bucureşti câştiga titlul naţional, cu o etapă înainte de final.

”Cu noi vă daţi viaţa, cu alţii vă daţi.. la o parte. Şi n-ar fi asta o problemă, dacă totul ar fi fair-play. La Zalău, câştigătoarea se stabileşte dinainte. Norocul nostru că am reuşit să rezistăm, a câta oară , 7 contra 9. Oribil, jenant, iar handbalul nu merge într-o direcţie bună. Proud of us girls (Sunt mândră de voi, fetelor!)”, a scris Neagu pe Facebook.

Zece goluri a marcat Neagu în meciul de la Zalău, iar echipa ei s-a impus cu scorul de 26-24 (12-15).