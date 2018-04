Cristina Neagu analizează RĂZBOIUL din semifinala Ligii Campionilor: 'Cheia meciului cu Gyor va fi apărarea'

Cristina Neagu a declarat, marţi, după aflarea adversarei din semifinala Ligii Campionilor, deţinătoarea trofeului, Gyor, că apărarea va fi cheia partidei, iar disputa va fi cea mai importantă la Turneul Final Four.

”Am avut sentimentul că adversară va fi Gyor, cu care eu am jucat de fiecare dată la Final Four şi, din păcate, am pierdut. Anul acesta cred că va fi diferit. Gyor trece şi ea prin problemele ei, dar cel mai mare avantaj al său este că joacă an de an cu 10.000 de suporteri în spate. Noi, când jucăm bine, putem bate orice echipă din lume, dar am avut şi evoluţii oscilante. La Final Four cel mai important este primul meci, cel cu Gyor. Avem trei săptămâni să-l pregătim. Personal, îmi doresc să jucăm finala. Apărarea este cheia meciului cu Gyor. Dacă reuşim să nu primim mai mult de 20-22 de goluri, atunci avem o şansă mai bună la finală. Îmi doresc ca portarii noştri să fie în zi de graţie. Aceasta va fi cheia meciului: apărarea. Îmi doresc să câştig un trofeu cu echipa, niciun titlu individual obţinut de mine nu valoarează nimic faţă de un trofeu cu echipa”, a declarat Cristina Neagu, după tragerea la sorţi de marţi, la DigiSport.

CSM Bucureşti va întâlni deţinătoarea Ligii Campionilor, Gyor, iar Rostov-Don pe HC Vardar în semifinalele Ligii Campionilor, la Turneul Final Four de la Budapesta, potrivit tragerii la sorţi de marţi.

Meciurile de la Turneul Final Four, programat la Budapesta în 12-13 mai, vor avea loc de la aceleaşi ore, 16.15 şi 19.00, doar ordinea acestora urmând a fi stabilită.

Gyor ETO este antrenată de Ambros Martin, selecţionerul României, care va părăsi campioana Ungariei după acest sezon.

CSM Bucureşti s-a calificat Turneul Final Four al Ligii Campionilor, după ce a eliminat formaţia franceză Metz Handball, cu 34-21 şi 20-27. Gyor a trecut de Buducnost, cu 30-28 şi 26-20, HC Vardar a eliminat pe FC Midtjylland, cu 32-25 şi 24-23, iar Rostov-Don a trecut de FTC Budapesta, cu 32-22 şi 31-29.

CSM Bucureşti s-a calificat în sferturile de finală de pe locul 3 în grupa principală I, după următoarele rezultate: 28-22 şi 24-28 cu Gyor, 31-26 şi 29-24 cu FC Midtjylland, 22-22 şi 24-25 cu Rostov-Don, scrie news.ro.

Obiectivul campioanei României în actuala stagiune a fost calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, la care a mai participat de două ori consecutiv.

În 2016, CSM Bucureşti a cucerit trofeul, iar anul trecut a încheiat cu medaliile de bronz, aflându-se acum la a treia participare consecutivă la Turneul Final Four.

Deţinătoarea Ligii Campionilor este campioana Ungariei, Gyor ETO.

