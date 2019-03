Cristina Neagu face recuperarea la baza echipei FCSB

Cristina Neagu îşi face recuperarea la baza FCSB-ului, după accidentarea suferită la Campionatul European, în partida cu Ungaria. Totul decurge conform planului, dar handbalista trage tare pentru a se întoarce cât mai repede la antrenamente. Merge de şase ori pe săptămână la şedinţe.

Citește și: Călin Nistor, ANUNȚ BOMBĂ - Mai multe RECHIZITORII ale DNA au fost infirmate: 'Sunt mai multe încălcări ale normelor procedurale'

"De când m-am întors în România, vin la recuperare cam de şase ori pe săptămână, deşi în mod normal e suficient de patru-cinci ori. Recuperarea îmi mănâncă, oricum, cam jumătate din zi. Mă trezesc dimineaţa, vin la recuperare şi ajung înapoi acasă pe la ora 16:00, mănânc ceva, apoi mă uit la filme, citesc. Când totul va fi mai bine, voi putea să merg la antrenamente câteva ore, să mă mişc normal şi să fac alte lucruri. Abia aştept să conduc, îmi e dor să conduc!", a spus Cristina Neagu, într-un interviu pentru Red Bull.

Cea mai bună handbalistă a României are susţinerea tururor. Prietenii şi colegele de la CSM Bucureşti o sprijină moral: "Cine are grijă de mine? Vin ai mei, vin prieteni, vin colegele să mă vadă. Totuşi, sunt foarte orgolioasă. Nu-mi place să fie cineva cu mine non-stop care să-mi zică «Hai că-ţi aduc aia, hai că fac aia». Încerc să fac şi eu lucruri, să mă simt şi eu în stare. Zic «Bine, puteţi să veniţi să mă ajutaţi, să-mi faceţi puţină curăţenie, apoi mă lăsaţi să mi le fac eu pe ale mele». E şi asta o lecţie pentru mine, că dacă în mod normal nu cer ajutorul, acum trebuie să spun «Am şi eu nevoie de nu ştiu ce», «Îmi dai şi mie chestia aia?» şi tot aşa”.

Atunci când îi este cel mai greu, Neagu se automotivează. Tehnica a ajutat-o să iasă din cele mai grele momente din carieră: ”E un proces de învăţare pentru mine! Am foarte mare încredere în mine şi, de fiecare dată când mi-a fost greu, m-am uitat în oglindă şi am zis «Mă, tu ştii cine eşti!»"

Cristina Neagu ar putea reveni pe teren în iunie. Într-o discuţie cu ProSport, doctorul Pompiliu Popescu făcea următoarele precizări: "În totalitate sunt şase luni până intră în competiţie. Această perioadă are un calendar, adică primele două saptamani se scot firele şi genunchiul e fixat într-o orteză la 90 de grade. Sub revizie medicală şi sub control, sportivul respectiv merge trei săptămâni în două carje fiindcă nu are voie să calce pe piciorul operat. La trei săptămâni se face control şi dacă articulaţia e bine, atunci se trece la sprijin şi pe piciorul afectat, dacă nu, se amâna la patru săptămâni, adică stă aproximativ o lună în cârje...Intervine şi atrofia muşchiului...se atrofiază repede şi se 'pune' foarte greu la loc. Oricum, sigur ea va fi aptă pentru turneul final următor".