Cristina Neagu: 'Știu că Simona Halep merge la Tokyo, îmi doresc foarte mult să mergem și noi cu echipa de handbal'

Cristina Neagu, căpitanul naționalei României de handbal feminin, este conectată la Jocurile Olimpice din Japonia. Sportiva crede că Simona Halep este una dintre cele mai bune „arme” ale țării noastre, care poate să țintească o medalie, potrivit Mediafax.

„Știu că Simona merge la Tokyo, îmi doresc foarte mult să mergem și noi cu echipa de handbal. Îi urez multă baftă, cred că are obiective foarte importante și în acest an, ca în fiecare an de altfel.

Cu siguranță că Jocurile Olimpice reprezintă și pentru ea un țel important, mai ales că nu a participat la Rio. Îi țin pumnii în tot ceea ce face.” , a declarat Cristina Neagu, citată de fanatik.ro, care speră să meargă și ea la turneu. Naționala de handbal va participa la un turneu preolimpic:

„Mă simt mai bine acum. Programul este foarte încărcat, avem meciuri din trei în trei zile, avem foarte puține antrenamente. Îmi doresc să câștigăm fiecare partidă, avem aceleași obiective și în 2020: să câștigăm tot în România: campionatul și Cupa, și să ajungem în Final Four-ul Ligii Campionilor. În ceea ce privește echipa națională, îmi doresc foarte mult să ne calificăm la Jocurile Olimpice.

Avem multe lucruri de pus la punct la echipa de club și nu-mi permit să mă gândesc în fiecare zi la echipa națională. Din când în când îmi zboară gândurile la acest turneu preolimpic, pentru că știm cu toții cât de greu ne va fi să ne calificăm în Muntenegru. Eu sunt optimistă și până în momentul în care se termină acest turneu preolimpic o să sper că putem ajunge la Jocurile Olimpice. ”.