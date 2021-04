Cristina Neagu: Vine o pauză pentru mine. Cel mai probabil, nu o să mai joc la naţională în 2021

Handbalista Cristina Neagu a anunţat că nu va mai juca pentru echipa naţională în acest an, pentru a se odihni după ce a acumulat o oboseală fizică şi psihică, potrivit news.ro.

"Vine o pauză pentru mine. Cel mai probabil, nu o să joc la naţională în 2021. Sper să am mai multă energie la anul, să fiu mai motivată.

Am acumulat oboseală fizică, psihică, am avut parte de câteva accidentări în ultimul an şi cred că e un moment bun să mă odihnesc, apoi să revin cu dorinţe noi.

De la anul voi continua să joc la naţională, vreau să merg la Jocurile Olimpice. Sunt calificări pentru Euro de la anul, e Campionatul Mondial.

Nicio echipă nu trebuie să depindă de o jucătoare. Fetele vor învăţa să joace şi fară mine. Nu vorbim de o retragere definitivă, e ceva temporar.

Citește și: BREAKING CONFESIUNEA lui DRAGNEA devoalată de PONTA în fața judecătorilor

Am nevoie doar de o pauză, am nevoie să-mi încarc bateriile. Dacă o să fiu sănatoasă şi voi conntinua să joc pentru echipa de club, cu siguranţă mă voi întoarce şi la naţională. Dacă ne calificam la Tokyo, era posibil să vorbim despre o retragere definitivă de la naţională.

Îmi doresc o altfel de ieşire din handbal. La Paris, în 2024, deja o să am 36 de ani. Dar, mai e mult până acolo, îmi doresc să fiu sănătoasă", a declarat jucătoarea echipei CSM Bucureşti, miercuri seară, la revenirea tricolorelor din Macedonia de Nord, potrivit digisport.ro.

Naţionala de handbal feminin a României s-a calificat miercuri, în deplasare, la Campionatul Mondial, după ce a învins reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 35-20 (18-10), şi în manşa retur din faza play-off a competiţiei. România rămâne astfel singura echipă din lume care a bifat toate ediţiile CM.

Principala marcatoare tricoloră a fost Moisă, cu 8 goluri. Cristina Neagu a jucat în primele 15 minute ale partidei retur.

În tur, România s-a impus cu 33-22, iar cu 68-42 la general obţine calificarea la turneul final, care va avea în premieră 32 de echipe la start.

CM din Spania este programat între 1-19 decembrie.

Din Europa s-au calificat automat la turneul final din acest an gazda Spania, campioana en-titre, Olanda, respectiv primele patru clasate la CE2020 - Norvegia, Franţa, Croaţia şi Danemarca.