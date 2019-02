Cristina Tarcea relatează întreaga întâlnire pe întuneric cu Valer Dorneanu: unde s-au văzut cei doi

Președintele ICCJ, Cristina Tarcea, a explicat că celebra întâlnire pe întuneric cu președintele CCR, Valer Dorneanu, s-a petrecut la o facultate de Drept din București, iar discuția a vizat atât decizia CCR pe completurile de 5 judecători de la ICCJ, dar și alte aspecte.

”Nu am făcut întâmplător aceea afirmație. Întâlnirea nu a avut loc la CCR, a avut loc la o Facultate de Drept din București. Întâlnirea a avut loc la scurt timp după decizia CCR pe conflictul instituțional în privința completurilor de 5 (...) Sunt un om care nu minte niciodată și în afară de faptul că nu minte niciodată, urăsc nedeptatea, impostura și urăsc ca alții să fie puși la zid. Nu eu am cerut respectiva întâlnire, am fost sunată. Am o părere foarte bună cu dânsul și am avut o foarte bună colaborare. Am fost chemată, m-am prezentat la întâlnire și la prima parte a întâlnirii era vorba despre o conferință pe care CCR urma să o organizeze în 27-28 noiembrie, iar domnul Dorneanu mi-a spus că unul dintre invitați și-a exprimat dorința ca eu, doamna prim-ministru și doamna Stanciu să nu participăm. Am înțeles și în 3 minute s-a epuizat subiectul. Pentru că era o întâlnire între juriști, în continuare nu puteam discuta decât despre probleme de drept. Eu am deschis discuția despre completurile de 5. Noi imediat după decizia CCR am tras la sorți completurile de judecători și am fost acuzați pentru faptul ăsta. Eu aveam o curiozitate profesională să știu cum interpretează CCR faptul că nu am așteptat motivarea deciziei. Domnul președinte mi-a spus că la CCR s-a apreciat faptul că am acționat rapid ca urmare a deciziei Curții.

Aceea întâlnire a început pe la ora 16.30, dar a durat mai mult și între timp s-a întunecat. Da, episodul cu hainele confundate este adevărat.”, a declarat Cristina Tarcea, la Antena 3.