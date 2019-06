Cristoiu face topul politicienilor, după o săptămână de foc: 'Dăncilă e persoana cea mai bună pentru baroni'. Victor Ponta conduce clasamentul

Top 5 din această săptămână este populat cu politicieni din partidele care au trecut pragul electoral la alegerile europarlamentare din 26 mai, completat de preşedintele Iohannis şi proaspătul lider al PSD, Viorica Dăncilă, notă comună a acestora fiind implicarea în combinaţii post-electorale.

Topul politicienilor:

Locul 5- Raluca Turcan, deputat, vicepreşedintele PNL

„Pe locul cinci se află celebra Raluca Turcan care petrecea luni spre marți crezând că va fi ea președinte, care i-a nenorocit pentru că, chiar merita locul unu din punctul ăsta de vedere pentru că a avut cea mai mare lovitură dată electoratului de dreapta a fost această pripeală a ei, cei de la PNL nu sunt conștienți că de fiecare dată când iese Raluca Turcan ăia mai pierd vreo 5%, mă rog și 10% când vine Ludovic Orban. Deci din punctul ăsta de vedere, ei nu au înțeles nimic nici ei, ce să mai discutăm cei de la PNL, ei se îmbată cu apă rece, asta nu este o victorie. Un partid tot de dreapta care a câștigat 22%, fără structuri, fără primari, fără Boc, fără... și la ei i-au scos primarii pe ăia de acolo promițându-le marea cu sarea”, a spus Ion Cristoiu.

Locul 4- Klaus Iohannis, preşedintele României

“Pe locul patru, nu știu, Klaus Iohannis cu zbaterea lui de a liniști acest electorat, de a convinge că până la urmă el face ceva și cu aceste declarații, care te costă ca om politic, și anume imediat, gata. Adică când ai zis cumva tu ”ridică-te și umblă și ăla nu s-a ridicat și nu a umblat a doua oară...”, a afirmat Ion Cristoiu.

Locul 3- Viorica Dăncilă, lider interimar al PSD, premierul României

“ Pe locul trei este Viorica Dăncilă care până acum avea într-o mână o sacoșă de plastic, ea așa... și avea căpătâiul ăla care era funcția de premier și acum i s-a dat și în cealaltă mână și partidul. Este total depășită, ea este convinsă că acum conduce, ea nu poate să conducă partidul (...) deocamdată ea a fost aleasă și va rămâne pentru că este persoana cea mai bună pentru baroni. Ei își dau seama că Viorica Dăncilă e apă sfințită. Foarte important ce spun dacă Partidul Social Democrat nu găsește de urgență un lider, un lider chiar cum era, mă rog Dragnea nu la nivelul ăla, un lider.

(...) Nu o mână de fier, o întruchipare a partidului, dar și la toate celelalte partide când spuneai PNL, spuneai Crin Antonescu, când spuneai Convenția, spuneai Emil Constantinescu, un nume”, a explicat Ion Cristoiu.

Locul 2- Dan Barna, preşedintele USR

“ Pe locul doi este domnul Dan Barna, pentru că iată a făcut acea mișcare deșteaptă și s-a dus la Antena 3, nu trebuie să țină cont că ei spun, oricum ăia nu au unde să se ducă. Deci este un electorat care dacă se va duce la vot credeți că va vota PSD și e greu de presupus că nu se va duce la PNL că eu dacă aș fi USR-ist m-aș duce cu atât mai mult la PNL. Până la urmă e ca într-un amor, o să se obișnuiască și cu mișcările lui, ei nu-l înțeleg, dar mișcarea asta e clar că ei au nevoie de un lucru foarte important, nu atât de electorat, împotriva lor se va duce, nu de către PSD, ci de către sistem de către PNL și Iohannis o campanie fiind prezentați ca legionari, bolșevici, și nu-i așa huligani, intratabili și Dan Barna ca persoană, nu-l știu, întruchipează spiritul ăsta mai tolerant. Dacă ei merg pe linia lui Caramitru se pot sinucide (...) ei trebuie să arate că, trebuie să contracareze de pe acum imaginea de zărghiți, de #Rezist, de intratabili, de legionari, de bolșevici, că se duce, se face o campanie și prin asta arată că sunt și oameni ai dialogului”, a susţinut Ion Cristoiu.

Locul 1 – Victor Ponta, preşedintele Pro România

„Este Victor Ponta din două motive, unu prin dispariția monstrului punem ghilimele Liviu Dragnea, vreo 10.000 de oameni au rămas fără pâine, adică de doi ani dacă ați observat și dumneavoastră vă spuneam și eu facebook-iști, oameni din stradă, miting- iști, jurnaliști au trăit din ura față de Dragnea. În momentul în care a dispărut Dragnea, ei nu știu dacă ați observat, au o frustrare, caută, trebuie un monstru. Părerea mea este că dacă Ponta accepta să se întoarcă la PSD sau chiar să devină președintele Camerei cu ajutorul PSD devenea el monstrul. S-a încercat și cu Gabi Firea după incidentul ăla, dar ea a doua zi a fost isteață și l-a chemat pe protestatarul ăla la ea. Deci din punctul ăsta de vedere, Ponta i-a trecut glonțul pe lângă ureche, dar Ponta are cea mai mare problemă dintre toți din mai multe motive, unul din momentul în care Dăncilă merge pe brațe deschise, îi primește pe toți și pe Geoană pe ăsta, nu mai e niciun motiv să plece către Ponta, da, de acord, păi ce motiv mai am decât dacă el duce acum o politică proprie de partid care are perspectivă. Politica era așa, să ”moară” Dragnea și doi veniți la mine ca să scăpați de Dragnea, acum sigur baronilor le convine cu Dăncilă, sigur până la un punct până când vor vedea că se prăbușesc. Și atunci Victor Ponta trebuie să schimbe strategia și să înceapă să-l atace pe Iohannis, adică să ia el locul unui PSD condus de Dragnea de pe vremuri, dar mult mai deștept”, a mai spus Ion Cristoiu.