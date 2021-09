Criza semiconductorilor afectează vâzările auto din China

Vânzările auto pe piaţa chineză au scăzut cu 17,8% în august, a patra lună de declin consecutiv, din cauza deficitului global de semiconductori, care a afectat producţia pe cea mai mare piaţă auto din lume, transmit Xinhua şi Reuters, potrivit Agerpres.

Luna trecută, livrările au totalizat 1,80 milioane de vehicule, comparativ cu perioada similară din 2020, a informat vineri Asociaţia Producătorilor Auto din China (CAAM).

În primele opt luni din acest an, vânzările au crescut cu 13,7%, după ce piaţa s-a redresat în urma nivelul scăzut înregistrat în pandemie.CAAM se aşteaptă acum ca avansul din 2021 să fie mai lent decât prognoza precedentă, de 6,5%, a previzionat Chen Shihua, oficial în cadrul CAAM.Deficitul global de semiconductori a afectat semnificativ producţia auto a Chinei luna trecută, dar Chen a avertizat că problemele nu se vor rezolva curând deoarece multe părţi ale lumii încă sunt afectate de pandemie.Ca un semn promiţător pentru producătorii auto globali care au investit masiv în China, livrările de automobile electrice şi hibride au crescut cu 180% în august, la nivelul record de 321.000 de unităţi.În primele opt luni din acest an, livrările de automobile electrice şi hibride au crescut cu 190%, la 1,8 milioane de vehicule, arată datele CAAM.Producătorii de vehicule electrice, cum ar fi Nio Inc, Xpeng Inc şi BYD, şi-au extins capacităţile de producţie în China, unde autorităţile promovează automobilele electrice şi hibride pentru a reduce poluarea.Vânzările de automobile electrice şi hibride (EV) pe piaţa chineză ar urma să crească anual cu peste 40% în următorii cinci ani, a estimat recent Fu Bingfeng, vicepreşedinte executiv la Asociaţia Producătorilor Auto din China.La o conferinţă de presă a CAAM, Fu Bingfeng a indicat că Asociaţia se aşteaptă ca anul acesta să fie livrate 1,9 milioane de automobile electrice şi hibride, iar anul viitor 2,7 milioane.China ar putea extinde dincolo de 2022 subvenţiile acordate pentru achiziţionarea de automobile electrice şi hibride, pentru a sprijini dezvoltarea acestui sector, a afirmat la aceeaşi conferinţă Wan Gang, consilier guvernamental, cunoscut în presa chineză drept "tatăl EV".Autorităţile de la Beijing vor ca automobilele electrice şi hibride să reprezinte 20% din totalul vânzărilor auto până în 2025, faţă de aproximativ 5% acum.