CSALB: Peste 2.000 de cereri de soluţionare a neînţelegerilor cu băncile depuse în 3 ani

Peste 2.000 de consumatori au ales, în ultimii trei ani, să nu mai meargă în instanţă pentru rezolvarea problemelor cu băncile, ci să caute o soluţie prin intermediul Centrului de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB), iar prin intermediul negocierilor au fost obţinuţi 1,4 milioane de euro în beneficiul acestora.

Potrivit unui comunicat al CSALB, remis marţi dacă în 2016 Centrul înregistra 235 de cereri din partea consumatorilor, numărul acestora s-a dublat în 2017, la 505 cereri. Anul trecut, consumatorii au trimis către CSALB aproape 1.300 de cereri pentru soluţionarea diferitelor aspecte în relaţia cu băncile sau IFN-urile."Rezultatele obţinute de-a lungul celor trei ani de activitate ne bucură şi ne demonstrează că, atât consumatorii, cât şi băncile, înţeleg tot mai mult avantajele negocierii prin intermediul unui conciliator desemnat de CSALB. Încrederea românilor în Centru se vede şi la începutul acestui an. CSALB a înregistrat în primele două luni din 2019 o creştere medie cu 50% a numărului de cereri pe săptămână. Dacă anul trecut aveam în medie 25 de cereri săptămânal, acum avem o medie săptămânală de aproximativ 40 de cereri", a declarat Alexandru Păunescu, membru al Colegiului de Coordonare CSALB.

Îndreptarea către soluţionarea amiabilă a tot mai mulţi români este reflectată şi de creşterea anuală a ratei dosarelor încheiate cu hotărâri (părţile s-au împăcat, au acceptat soluţia propusă de conciliator) vs. încheieri (una din părţi nu a acceptat soluţia). Dacă în 2016 rata hotărârilor vs rata încheierilor era de 52%, aceasta a crescut în 2017 la 78%, pentru ca în 2018 să atingă 90,3%. De asemenea, 1,4 milioane de euro au fost obţinuţi din negocieri în favoarea consumatorilor, în aceşti trei ani de funcţionare a CSALB.



La rândul lor, băncile sunt tot mai dispuse la negociere. Astfel, evoluţia ultimilor ani indică o scădere semnificativă a numărului de cereri înregistrate de CSALB, dar care au fost clasate de bănci: de la 60% în 2016, până la 40% în 2018.



"Remarcăm un trend care vorbeşte de la sine despre interesul în creştere al băncilor pentru negocierea cu consumatorii, atât prin intermediul conciliatorilor CSALB, cât şi în mod direct. Noi oferim şi această alternativă care, iată, are rezultate îmbucurătoare: până în acest moment sunt 130 de înţelegeri amiabile bancă-consumator, după sesizarea CSALB. Pentru anul în curs, obiectivul nostru general este să diminuăm la mai puţin de 30% rata de respingere a cererilor de către bancă. Consider că este un obiectiv realizabil, cu atât mai mult cu cât avem deja bănci în cazul cărora rata de respingere a cererilor este între 18% şi 22%", a explicat Alexandru Păunescu.



Potrivit CSALB, ponderea cererilor conforme a crescut de la 89% în 2016, până la peste 97% anul trecut, semn că tot mai mulţi români înţeleg procedurile CSALB, beneficiile pentru consumatori fiind multiple: întreaga procedură este gratuită pentru ei, iar timpul de soluţionare este de cel mult 90 de zile. Cu toate astea, durata medie de rezolvare a unui dosar a ajuns în prezent la 50 de zile, în scădere faţă de 2017 - când era de 65 de zile - sau faţă de 2016, când soluţionarea avea loc, în medie, în 80 de zile. Anul trecut, mai mult de o treime dintre dosare au fost rezolvate în aproximativ două săptămâni.



Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridică, înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, ce transpune la nivel naţional Directiva 2013/11/UE privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE.