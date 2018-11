CTP, despre MIȘCAREA președintelui Iohannis:Efectul va fi de imagine. Trebuia să facă ceva. Întrebarea este ce va face domnul Dragnea cu doamna Vasilescu

Cristian Tudor Popescu susține că președintele României ar fi avut explicații pentru respingerea mai multor numiri in Guvern, in afara de cele privindu-i pe Olguta Vasilescu si Ilan Laufer.

"Avea aceeasi motivatie sa il respinga pe domnul Les, care a fost numit in locul domnului Fifor, la Aparare. Si domnul Les a fost dat afara dintr-un recent guvern PSD. De asemenea, putea sa il respinga pe domnul Breaz la Cultura. Matematica sigur ca face parte din cultura, dar domnul Breaz nu are nici cea mai mica experienta in materie de management cultural. Se apuca sa invete acum, când preluam presedintia Consiliului UE? Nu mai existau in aceasta tara oameni cu pregatire in domeniul administrarii culturii? Iata motivatii. Se pot gasi motivatii pentru toti cei care au fost numiti acolo, pentru respingere. Domnul Iohannis a ales doi. Efectul va fi de imagine. Trebuia sa faca ceva domnul presedinte, dupa ce i-a mai dat 0 sansa PSD-ului cu doamna Dancila, ceea ce electoratul sau, suporterii nu au uitat. Întrebarea este ce va face dl Dragnea cu dna Vasilescu pentru ca inapoi la Munca nu va putea sa o puna, sa vedem ce va face, unde o va pune", a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.