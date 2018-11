CTP, despre respingerea Adinei Florea: Probabil ca PSD va spune că e un nou act de antisemitism sau de misoginism al domnului Iohannis

Cristian Tudor Popescu susține că refuzul președintelui de a o numi pe Adina Florea în funcția de șef al DNA este de bun simț, menționând că magistratul nu are ce căuta într-un astfel de post.

"Probabil ca e un nou act de antisemitism sau de misoginism al dlui Iohannis, cred ca asa va reactiona PSD la decizia sefului statului, avand in vedere faptul ca declaratiile dlui Laufer de aseara sunt sustinute de PSD prin vocea secretarului sau general. Dincolo de acest aspect, respingerea dnei Florea era de bun simt. Prestatia care a putut fi vazuta de toata lumea a dnei Florea in fata CSM a fost lamentabila, o persoana care se declara neindependenta toata viata, in exercitarea meseriei de procuror, nu are ce cauta intr-o astfel de functie. (..)Aceasta doamna, in mod evident, nu se califica pentru un asemenea post. Simtind ca nu are sanse, a jucat la doua capete si acum e la sectia de investigarea a magistratilor, si-a gasit acolo un post", a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24.