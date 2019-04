CTP despre remanierea lui Dragnea: Una dintre cele mai spectaculoase lovituri de levier în genunchi

Iohannis a venit acum, aruncând de la bun început în derizoriu acest eveniment al aşa-zisei remanieri – neţinând această comunicare de la pupitrul Cotroceniului, cu steagurile în spate, cum a făcut la alte comunicări legate de Guvern, ci coborând în capul scărilor, la botul calului, cu ziariştii lânga el a expediat această comunicare. Modul în care a făcut-o a trimis-o de la bun început în derizoriu.

Ce spune Klaus Iohannis e perfect justificat, având în vedere cum s-au descoperit PSD-iştii, s-au lăsat fără apărare, pentru că l-au ascultat pe Dragnea.

O restructurare de guvern e un act foarte serios, complex faţă o remaniere. Acesta e raportul dintre cele două.

Nu poţi veni, pentru că nu ţi s-a acceptat o remaniere, şi aceea de doi bani, să vii a doua zi să faci restructurare. Restructurarea o făceai de la bun început, cu plan, cu înfiinţarea de noi unităţi ministeriale, de agenţii.

Atunci, Iohannis are dreptul să spună că asta nu e încercare de restructurare, ci încercare de evitare a preşedintelui.

Liviu Dragnea a reuşit să se pună într-o situaţie imposibilă pentru că, în premieră, premierul Dăncilă nu a făcut pe placul lui Dragnea. E clar că aceşti interimari nu mai sunt numiţi de Dragnea, ci de Dăncilă, şi în spaţiul public se ştie că Dăncilă a comunicat telefonic cu Iohannis.

Respingerea aşa – zisei restructurări făcute pe picior mâine e atribuită clar lui Dăncilă. Ce poate face Dragnea acum? Să o dea afară? Dăncilă ştie că nu are ce să-i facă, aşa cum le-a făcut lui Tudose şi Grindeanu. Unu, pentru că e a treia oară, doi că e în prag de alegeri europarlamentare şi, apoi, de alegeri prezidentiale te apuci să dai din nou afară prim ministrul?

E imposibil să mai facă asta Liviu Dragnea acum. Şi atunci, Dăncilă a făcut acest pas în faţă în care i-a refuzat gestul de orgoliu, de sete de putere al lui Dragnea, care a pus şi PSD în dificultate.

Ziarul Financiar:

De ce aceste griji pentru modelul economic dominant al lumii? De frică, ar fi un răspuns. Timp de decenii, democraţii şi republicanii din SUA, cea mai mare democraţie a lumii, au lăudat elita businessului amerian, mai ales pe cea din Silicon Valley, spunând despre ea că este salvarea ţării. Guvernul putea să fi fost blocat, electoratul înfuriat şi polarizat, însă inovatorii Americii erau văzuţi ca o cale uşoară de a trece peste probleme, scrie The Washington Post. Companiile lor produceau serii nesfârşite de produse care ţin economia americană în funcţiune şi PIB-ul în creştere. Eforturile lor filantropice aveau ca ţintă rezolvarea unora dintre cele mai arzătoare probleme ale ţării. Rolul guvernului era să nu le stea în cale. Acum, această imagine păleşte. Pentru prima dată în decenii, viitorul capitalismului a devenit subiect de dezbatere printre cei care ţintesc spre preşedinţia SUA şi o sursă de nervozitate în creştere pentru elita de business americană şi nu numai. În locuri ca Silicon Valley, pe pârtiile din Davos şi în sălile de la Harvard Business School există sentimentul că acel tip de capitalism care a făcut din America o forţă economică de invidiat este responsabil pentru creşterea inegalităţilor şi a frustrări care polarizează ţara, care „destramă visul american“, după cum avertizează un puternic CEO. Criza financiară din 2008 s-ar putea să fi scos la suprafaţă slăbiciunile capitalismului american, însă alegerea lui Donald Trump ca preşedinte şi furia pe care a expus-o această decizie a poporului american sunt cele care i-au făcut pe miliardarii americani să se îngrijoreze pentru soarta capitalismului.

Zilele trecute, Abigail Disney, moştenitoarea imperiului media şi de divertisment întemeiat de buniciul său Roy O. Disney şi de legendarul Walt Disney, a lansat critici dure la adresa bonusurilor „demente“ date anul trecut de The Walt Disney Company CEO-ului Bob Iger. Ea a calculat că plăţile totale de 65,5 milioane de dolari acordate executivului sunt atât de mari încât într-un univers alternativ mai puţin distopic acesta tot ar fi putut pleca acasă cu 10 milioane de dolari după ce din bonusurile sale ar fi fost majorate cu 15% salariile tuturor angajaţilor companiei. Bonusurile lui Iger sunt de 1.424 de ori mai mari decât salariul median de la The Walt Disney Company. Pentru Abigail, producător de documentare cu teme sociale, acesta este un semn că sistemul e stricat. Jamie Dimon, care a câştigat anul trecut 30 de milioane de dolari ca preşedinte şi director executiv al JPMorgan Chase, a dedicat mai multe pagini din scrisoarea sa anuală de 23.000 de cuvinte către acţionari teoriei sale că „visul american se destramă“ şi rolului pe care l-ar putea avea corporaţiile în a-l petici, scrie Financial Times.(Mai multe detalii AICI