CTP dezvăluie care este moneda de schimb în negocierile dintre PSD şi ALDE

Din partea PSD avem şantajul asupra lui Călin Popescu Tăriceanu, de luni, legat de ridicarea imunităţii în Parlament, PSD refuză explicit să o pună pe ordinea de zi. E un instrument de presiune asupra lui Tăriceanu.

Tudorel Toader a construit alt instrument de presiune, „da, acum am luat TelDrum, dar dacă nu vă comportaţi în regulă cu Tăriceanu şi ALDE s-ar putea să găsim alte dosare şi să facem alte lucruri", a comentat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

Despre Nordea Bank se spune că s-a ocupat de spălarea a 700 de milioane de euro, unele dintre fonduri având legătură cu moartea avocatului rus Sergei Magnitsky. Di­rec­torul de risc al Nordea Julie Galbo a declarat că o mare parte din acuzaţii erau deja publice şi că banca încearcă să le iden­tifice pe cele noi. The Guardian a scris că aproximativ 4,6 mi­liarde de do­lari au fost trimise în Europa şi SUA de la o reţea rusă de 70 de firme offshore cu conturi lituaniene. Ziarul bri­tanic a citat date despre tranzacţii bancare obţinute de Orga­nized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) şi de site-ul web litianian 15min.lt. The Guardian a menţionat că nimic nu sugerează că beneficiarii finali ai banilor cunoşteau sursa acestora.