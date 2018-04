CTP explică ce sunt 'mazdroapele' din Parlament și 'bostangii' din CNCD

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă prezintă explicațiile jurnalistului Cristian Tudor Popescu după ce în cadrul unei emisiuni TV i-a criticat pe parlamentarii români, dar și pe membrii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, numindu-i 'mazdroape', respectiv 'bostangii'.

Digi24:

„CNCD sunt un soi de bostangii ai PSD. Ce sunt bostangiii? Am pronunțat cuvintele astea la un moment dat, în legătură cu Parlamentul, am spus în emisiune aici „bostangii” și „mazdroape”. Exprimarea asta am văzut-o reprodusă prin presă, dar nu m-a întrebat nimeni, să fi dat un telefon: Ce sunt ăia, dom'le, bostangii şi mazdroape?

„Bostangii” poți să afli, dacă te uiți în dicționar, „mazdroape” - nu.

Bostangii - e vorba de garda pretoriană, să-i spunem, a sultanului. Deci, garda lui, care avea grijă și de grădinile Seraiului și care făcea toate treburile ordonate direct de sultan - o sugrumare la un colț, aduceau o cadână mai tânără, lucruri de felul ăsta. Deci, asta e CNCD-ul în raport cu PSD-ul acum: niște bostangii.

Mazdroape? Deci, mazdrac înseamnă măciucă ghintuită. Este un cuvânt în limba română de origine slavă, mazdrac, măciucă ghintuită, ghioagă. Și „țoapă” știm ce înseamnă. Dacă facem o corcitură între cele două, rezultă mazdroapă, adică o țoapă folosită drept ghioagă. Da? Astea sunt mazdroapele din Parlament!”, a declarat jurnalistul. (Mai multe detalii AICI

RFI: