CTP îl acuză pe Ciucă de imixtiune în justiție pe tema plagiatului: A suspendat trei plângeri făcute

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu îl acuză pe premierul Nicolae Ciucă de intervenție în justiție, pe tema acuzațiilor de plagiat care îl vizează. CTP spune că Ciucă ar fi blocat mai multe plângeri care îl vizează, cu interesul de a nu se emite un verdict în scandal.

”Cât despre plagiat, am văzut ce este acolo, părerea mea este că e clar un plagiat, m-am uitat și eu acolo, nu hotărăsc eu dacă e plagiat, hotărăște CNATDCU, care nu va hotărî nicidecum, pentru că nu poate, pentru că nu e lăsat și am explicat cum s-a făcut asta și s-a făcut cu organe ale statului, prin intervenția directă a domnului Ciucă în justiție, care a cerut suspendarea celor trei plângeri de plagiat făcute, deci CNATDCU nu poate să acționeze, iar justiția știm ce pas are, deci anul ăsta nimic, nu se face nimic.

Între timp, însă, s-a întâmplat ceva mai grav cu jurnalista Emilia Șercan, cea care a prezentat ceea ce consideră ca fiind o dovadă de plagiat. E, acum ce trebuia să se întâmple? Să vedem: așa e, cum spune Emilia Șercan? Fragmentele alea prezentate reprezintă un plagiat?

Ideea de partea cealaltă a domnului Ciucă este să nu existe nicio pronunțare, nu să se facă o pronunțare, așa cum a zis sus și tare, cu glas mare, don general imediat după acuzația de plagiat: să cerceteze CNATDCU imediat, de urgență, să-mi repereze onoarea! Și pe de altă parte, a blocat cercetarea! Deci nu se cercetează nimic!”, a declarat CTP la Digi24