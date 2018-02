CTP îl atacă DUR pe Tudorel Toader, după cererea de revocare a șefei DNA: 'Sunt uimit că nu a cerut și arestarea și lichidarea doamnei Kovesi'

Cristian Tudor Popescu a comentat pentru Știrile ProTV cererea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de a o revoca din funcție pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.

"Sunt uimit de faptul că după toate acestea, domnul Tudorel Toader nu a cerut nu numai revocarea, ci și arestarea de îndată a doamnei Kovesi, judecarea ei într-un proces la o televiziune și apoi lichidarea - aceasta mi s-ar fi părut urmarea firească, având în vedere rechizitoriul și nu raportul de evaluare, pentru că se aștepta de la ministrul Justiției, potrivit fișei postului și atribuțiilor domniei Sale, un raport de evaluare, după care își putea comunica concluzia. Ori domnia Sa nu a avut un raport, ci un rechizitoriu. Pare că doamna Kovesi trebuia să fie arestată mereu în cursul anului trecut și aproape că avem o problemă cu asta. Trebuie să fie găsiți cei răspunzători, care nu au arestat-o din timp.”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

"Este uluitor ca un ministru al Justiției să își aroge acest drept de a face afirmații cu caracter personal, cu privire la un conducător de instituție pe care-l poate revoca. De pildă, doamna a defăimat imaginea României și nici măcar nu au fost defective de subiect aceste afirmații. A spus, de pildă, că a fost întâmpinat la Bruxelles de 9 parlamentari europeni, nu știm cine, care i-au revelat tot felul de informații false, de dezinformări din România, și pentru asta, având în vedere contextul, rezultă că este vinovată doamna Kovesi. Apoi că la comisia respectivă parlamentară pentru alegerile din 2009, doamna Kovesi a prezentat un răspuns scris incomplet. Cum poate să spună domnul Toader că răspunsul este incomplet? A citit el, are dreptul să se pronunțe asupra acestui răspuns în raport cu datele respectivei comisii, în raport cu cazul. Cum face asemenea aprecieri? Își aduce ca argumente, spusele unor televiziuni, în legătură cu ce? În plus, asupra doamnei procuror șef nu s-a pronunțat în tot acest an nici o sancțiune. Nici unul dintre cazurile prezentate nu a fost sancționat de CSM, de Inspecția Judiciară, de Parchetul General, de organismele justiției în drept, în astfel de cazuri. Caz în care domnul Toader ar fi putut acum să spună că avea o sancțiune, un avertisment etc. Nu are nimic doamna Kovesi. Nu a primit nimic de felul acesta. Este vorba doar de aprecierile personale ale domnului Tudorel Toader care fi putut de fapt să vină și să nu mai citească inutit tot ceea ce a citit, el n-a dorit decât să facă un proces, o înscenare mediatică acum, un proces înscenat numai cu acuzare și cu judecător, în ambele funcții fiind el însuși, și prin urmare putea să spună doar concluzia: declanșez procedura de revocare din funcție a doamnei Kovesi, însă a dorit să facă și acest spectacol mediatic, specific mai degrabă unor televiziuni decât unui ministru al Justiției și magistrat.", a mai spus jurnalistul.