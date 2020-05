CTP: Klaus Iohannis a jucat un teatru de prost gust, kitsch de nivelul celor mai cretinoizi naționaliști

Cristian Tudor Popescu (CTP) a declarat vineri la Digi24 că președintele Klaus Iohannis, prin afirmația că PSD a vrut să vândă Ardealul, a jucat un „teatru de prost gust, demn de un politician de doi bani”, întreaga declarație de presă fiind un „ kitsch de nivelul celor mai cretinoizi naționaliști”.

„Va marturisesc. Ma uit la Klaus Iohannis de vreo 10 ani si in general cred ca este aproape imposibil sa ma mai surprinda vreun om politic cu ceva in Romania. Ii stiu pe toti. De data asta m-a surprins, nu m-as fi asteptat. Klaus Iohannis are multe hibe, este de o aroganta imensa, este distant ca fiinta umana, este trufas, este rece. Domn'e, dar n-am crezut ca e capabil de un asemenea kitsch. Este un kitsch. Un teatru de un prost gust desavarsit, demn de un politician de doi bani. Plus doza asta de histrionism cu 'Jo napot kivanok, PSD'. 'Jo napot kivanok, PSD'. A jucat, pur si simplu, teatru. Nu l-am crezut capabil de asa ceva, sa intre in aceasta zona. A intrat in zona mocirlei slinoase din politica. Nu am crezut ca va recurge la asa ceva. A fortat peste marginile admise lovitura politica (....) kitsch de nivelul celor mai cretinoizi naționaliști. E ridicol, e penibil, e grotesc să spui așa ceva”, a declarat Cristian Tudor Popescu (CTP).

„Motivul? Motivul e evident. PNL are probleme mari cu pandemia, cu economia si cu increderea oamenilor, a scazut dramatic pana la 33% de la 45-47%, ceea ce este dur, este o cadere dura, datele pot sa nu fie foarte exacte, dar scadere este, clar. Si atunci Presedintele a inceput cu niste fortari. Prima a fost cu 15 mai, o data politica, nu o data stiintifica, o data politica aruncata ca sa mai indulceasca pilula, sa mai pompeze ceva oxigen PNL-ului in imagine. Apoi a incercat sa aduca niste omagii, ode, Guvernului, ca sa compenseze aceasta scadere”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu (CTP).

Președintele Klaus Iohannis a acuzat miercuri PSD că „vor să dea Ardealul ungurilor”. Președintele și-a început declarația salutând în limba maghiară: „Jo napot kivanok, PSD”.

Apoi, Iohannis a spus „Este incredibil ce se întâmplă în Parlament! PSD a ajutat UDMR să treacă prin Camera Deputaților o lege prin care dă autonomie largă Ținutului Secuiesc. Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD, ce înțelegeri se fac în Parlamentul României”.

Potrivit președintelui, în timp ce autoritățile se luptă cu pandemia, PSD „se luptă în birourile secrete din Parlament ca să dea Ardealul ungurilor”.

„Asta înseamnă o majoritate toxică. Se înțelege acum mai bine de ce am vrut alegeri anticipate: nu mai vreau ca problemele importante ale națiunii să fie hotărâte de PSD, împotriva României și a românilor. Este inadmisibil așa ceva”, a declarat Iohannis, adăugând că atât timp cât va fi președinte, o astfel de lege nu va exista.

Un proiect de lege care prevede că Ținutul Secuiesc devine regiune autonomă cu personalitate juridică a fost adoptat tacit de Camera Deputaților., după care a fost respins definitiv în Senat.