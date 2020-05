CTP: 'Pe 15 mai o să fie ca în bancul cu evreul și capra'

Cristian Tudor Popescu (CTP) a declarat vineri la Digi24 că după 15 mai, când se vor ridica restricții de circulație introduse în pandemia de coronavirus, se va petrece un fenomen pe care l-a explicat printr-un banc.

„Va spun ce o sa fie pe 15 mai, ca nu-si asuma politicienii sa o spuna. O sa fie ca in bancul cu evreul si capra.

Un evreu sarac se duce la Rabi. 'Rabi, eu nu mai pot, nu am de niciunele, stau intr-o coliba mica, am copii multi. Ce sa fac, Rabi? Viata pentru mine nu mai are niciu rost, e groaznic'.

Rabi ii spune 'Baga gainile in casa'. Itic se duce iar la Rabi, 'Sunt disperat, nu mai pot'. 'Baga si cainile'. Pe urma ii spune sa bage si doua pisici si capra.

Dupa toate astea vine evreul la Rabi, 'Rabi eu ma duc sa ma sinucid, nu mai pot, e inspaimantator'. 'E, du-te si scoate capra si vei afla ce inseamna fericirea'.

Asta este metoda retroactiv-graduala cu care se vor relaxa restrictile. O sa se scoata capra si o sa vedem ce fericiti suntem dupa ce scoatem toate orataniile din casa”, a declarat Cristian Tudor Popescu (CTP).

Citește și: Raed Arafat AVERTIZEAZĂ: 'Situația NU este sub control. Dacă ne relaxăm prea devreme, vom ajunge la noi focare' .