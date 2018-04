CTP s-a dezlănțuit la adresa lui Dragnea și Dăncilă! Ironii maxime după vizita celor doi în Israel: 'Îl sună NATO: Liviule, ai rezolvat'

Cristian Tudor Popescu a spus a Digi24 că Liviu Dragnea s-a dus în Ierusalim cu o "șpagă politică": ideea mutării ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim - care face "țăndări” decenii de politică externă și diplomație românească. Jurnalistul a descifrat câteva dintre motivele care se ascund în spatele acestui gest și îl acuză pe liderul PSD de iresponsabilitate.

Cristian Tudor Popescu a comentat mai întâi în cheie ironică vizita lui Liviu Dragnea în Israel, găsind trei posibile motivații - afinitatea cu premierul israelian (și el suspectat de corupție), "servicii” aduse NATO și faptul că vrea să fie numit un Hagi al politicii românești. În ceea ce o privește pe Viorica Dăncilă, aceasta l-a depășit în istoria României pe fostul premier Radu Vasile, crede Cristian Tudor Popescu.

"O fi și ăsta un protocol secret, ăsta în care au intrat (Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă - n.r.). Știți expresia aia: Unde este tov Popescu? E-ntr-un....protocol (expresie folosită pe vremea lui Ceaușecu, care sugera că respectivul e la o băută cu niște tovarăși - n.r.). O icră, o proteină, șliboviță, ceva. Am văzut, s-a pus întrebarea asta: Ce caută neamțu'-n Bulgaria, ce caută Dragnea în Israel?

Domnule, are ce să caute acolo! Sunt motive serioase pentru care dânsul trebuia să facă această vizită!

Mai întâi că premierul israelian, dl. Bibi Netanyahu, poate fi un model inspirațional și aspirațional pentru dl. Dragnea. Dl. Dragnea poate să găsească o similitudine de situație cu dl. Bibi Netanyahu. Aproape că s-a dus la el ca la un frate. De ce spun asta? Pentru că poliția anticorupție din Israel a recomandat procurorului-general acuzarea lui Bibi pentru: mită, fraudă și abuz de încredere. Prin urmare, cred că s-a gândit că e vorba de o afinitate electivă, dl. Dragnea, că se vor înțelege foarte bine pe aceste teme. De aceea, s-a dus la dl. Netanyahu.

Apoi. În comunicatul care a fost emis de către Camera Deputaților sau Cabinetul dlui Dragnea în legătură cu ce a discutat dl. Dragnea cu dl. Netanyahu, printre altele, un subiect foarte important a fost cel militaro-strategic și privind securitatea cibernetică! Deci, eu cred că acum, când se întoarce dl. Dragnea din Israel - sunt pe drum? Poate chiar în avion, acum, că avem telefoane în avion - cred că e sunat de NATO! Îl sună NATO pe dl. Dragnea în avion, poate chiar dl. Stoltenberg, nu știu, NATO îl sună și-l întreabă: Liviu, ai rezolvat în Israel? Ai rezolvat problemele militaro-strategice cu Israelul? Cu palestinienii, cu tot ce sunt probleme acolo...Și dl. Dragnea o să le spună: Da, dle, cu prietenul meu, Bibi, am rezolvat! Și o să-i mulțumească NATO pentru această misiune în Israel!

Israel nu e o țară NATO. E un partener privilegiat al Statelor Unite, dar nu e o țară NATO, prin urmare dl. Dragnea s-a dus într-o țară non-NATO să discute chestiuni militaro-strategice, România fiind țară NATO! Da? Cu ce mandat se duce dl. Dragnea să facă așa ceva? Și în ce calitate? E președintele Camerei Deputaților! E cumva ministrul apărării, e șeful Marelui Stat-Major, în ce calitate s-a dus să discute cu o țară non-NATO probleme militaro-strategice româno-israeliene?

Trei. Ar mai fi un motiv. Dl. Dragnea s-a dus în Israel ca să aibă de unde veni. Eu așa cred. Ba nu, stați! Nuuu! Nu, nu, nu, stați că înțeleg motivul cel mai puternic al dlui Dragnea, acum îmi dau seama. Discutam înainte de emisiune și eu am spus Yerushalayim, am pronunțat local cuvântul, și-acum îmi dau seama: s-a dus dl. Dragnea ca să i se poată spune un Hagi al politicii, domnule! Pentru că dacă te duci la Sfântul Mormânt, atunci ești hadji. Ești hadji, adică ai fost, ai făcut pelerinajul la Sfântul Mormânt, ești hadji. Hadji Dragnea! Deci, cred că de aceea, ca să i se spună un Hagi al politicii.

De ce s-a dus doamna Dăncilă....? Cred că nu m-ajută nimic. Din tot ce cunosc, din toată experiența mea în materie de politică, de logică și de psihologie nu cred că pot să găsesc un răspuns de ce s-a dus.

Pot doar să bănuiesc de ce s-a dus dl. Meleșcanu pe lângă dna Dăncilă. Pentru că cineva trebuia, totuși, să vorbească!

Cred că l-a depășit doamna Dăncilă, în istoria României, l-a depășit pe Radu Vasile, fie-i binecuvântată memoria! Dl. Radu Vasile, când se ducea prin străinătate, avea câte o întâlnire din asta și trebuia să zică și dânsul ceva, fiind premierul României. Și orice i s-ar fi spus în engleză de partea cealaltă, dl. Vasile aprindea o țigară, era extrem de preocupat, apoi zâmbitor și spunea: No problem! No problem! Cutare, cutare, cutare, mai zicea ce i-o fi zis acolo, domnule, România să cedeze jumătate din teritoriu Ungariei!... No problem! spunea dl. Radu Vasile. Mai venea pe lângă dânsul ministrul de externe, dl Andrei Pleșu, care încerca să facă aceleași oficii pe care le-a făcut probabil dl. Meleșcanu la Ierusalim”.

Ulterior, Cristian Tudor Popescu a arătat că declarațiile cu mutarea ambasadei la Ierusalim făcute de Liviu Dragnea au făcut "țăndări” decenii de diplomație românească, arătând aici meritele - care trebuie recunoscute, spune CTP - ale politicii externe a lui Nicolae Ceaușescu, care a reușit, într-un context dificil, să păstreze un echilibru în relațiile cu lumea arabă și Israel.

"Mai e ceva important la chestiunea cu Israelul: Domnule, omul ăsta, Dragnea, pentru acest interes al lui - să-l invite, domnule, și pe el cineva, acolo, undeva, să se afle și el într-o treabă: am fost, am avut convorbiri cu cutare....Nu are unde să se ducă în altă parte! Nu-l cheamă nimeni! Și atunci s-a dus aici. Cum s-a dus? Cu o șpagă! O șpagă politică, adică repezitul ăla, săritura aia din baie cu mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim eu o numesc o șpagă politică. Adică domnule, am zis chestia asta acum, când supermajoritatea țărilor europene - cu excepția Cehiei și a individului ăluia care e președinte acolo - nici nu stau de vorbă în direcția asta, în legătură cu astfel de decizii! Deci, i-a dat o șpagă lui Netanyahu: uite, domnule, zic chestia asta! Și ăsta l-a chemat acolo ca să-i ofere ceva. Nici măcar n-a făcut o mare afacere, că n-a căzut lumea pe spate în România, adepții lui psd-iști, că s-a dus în Israel Liviu Dragnea! Ba dimpotrivă! Unii au și recepționat ce a zis cu evreii dl Iohannis! Dar în felul ăsta - vedeți ce înseamnă iresponsabilitate - decenii de politică românească în Orientul Apropiat au fost făcute țăndări!”, a spus Cristian Tudor Popescu.

"Una din realizările lui Nicolae Ceaușescu în politica externă - pe care trebuie să le recunoaștem, indiferent de crimele lui din politica internă, în politica externă Ceaușescu a făcut câteva lucruri remarcabile. Unul dintre ele este capacitatea de a menține o linie de echilibru, ca poziție, între țările arabe și Israel din 1967 până hăt, după 1980. Deci, în 1967, România a refuzat să rupă relațiile diplomatice cu Israelul după Războiul de șase zile, așa cum doreau țările din Pactul de la Varșovia, firește, la dorința Uniunii Sovietice. Iar în 1977 Nicolae Ceaușescu a reușit să-și păstreze acest statut, astfel încât să fie intermediarul primelor convorbiri de pace între Anwar Sadat și Menahem Beghin, președintele Egiptului și respectiv premierul Israelului, convorbiri care au dus în anul următor, în 1978, la istoricul Acord de la Camp David, sub patronajul președintelui Carter.

România a avut întotdeauna această poziție specială, deosebită, de a avea relații și cu Israelul, și cu țările arabe. Și acum a venit dl. Dragnea și s-a apucat el să facă politică cu mazdracul. Deci, o mazdroapă!”, a conchis Cristian Tudor Popescu.