Cu cine s-a consultat ÎPS Vladimir, Mitropolitul Republicii Moldova, despre teoria cipurilor din vaccinurile anti-COIVD

Potrivit ÎPS Vladimir, Mitropolia s-a consultat cu niște teologi greci, iar ulterior a emis declarația în care se menționa că prin vaccinare „sistemul antihristic mondial dorește să introducă în corpurile oamenilor microcipuri cu ajutorul cărora să-i poată controla, prin intermediul tehnologiei 5G”, transmite Știri.md.

„Atunci când a fost vorba de cip, noi ne-am consultat cu niște teologi greci, în frunte cu un arhimandrit foarte vestit Zisis. El este considerat un lider al bisericii ortodoxe din Grecia. Poate lider cu ghilimele, poate nu - nu știu. El a fost cel care ne-a insuflat teoria aceasta și noi am emis acea decizie. Nu toți cei 8 membri ai Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova au fost de acord. Se întâmplă să mai și greșim. Suntem oameni. În orice caz, după acel caz am devenit mai atenți și trecem toate deciziile prin sită. Dar în a doua parte a pandemiei noi ne-am implicat și am respectat restricțiile și chiar am adus de peste hotare materiale de protecție”, transmite Știri.md.

În luna mai 2020, Mitropolia Moldovei făcea publică o declarație în care menționa că „vaccinarea reprezintă un pericol de microcipare sau introducere în organismul uman a altor dispozitive străine lui”.

Un an mai târziu, Mitropolia a salutat vestea campaniei de vaccinare care ar putea diminua și stopa pandemia, a instituit un șir de măsuri în timpul slujbelor în vederea protejării sănătății cetățenilor, a primit mai multe donații de echipamente de protecție anti-COVID și a îndemnat oamenii să se adreseze specialiștilor.