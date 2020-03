Cu dosar la DIICOT, deputata Luminiţa Jivan, de la PSD, explică motivele demisiei: 'Lupta nu se termină aici'

Preşedintele organizaţiei judeţene PSD Caraş-Severin, Luminiţa Jivan, a anunţat că a decis să demisioneze din această funcţie, dar va rămâne membru PSD şi va activa în continuare în cadrul grupului parlamentar al acestei formaţiuni politice.

"A fost o onoare pentru mine să deţin această funcţie, căci mi-a oferit oportunitatea de a putea contribui într-un mod esenţial în dezvoltarea judeţului, iar cu ajutorul lui Dumnezeu am reuşit aceste lucruri într-o perioadă relativ scurtă de timp. Pentru mine, cel mai mult a contat şi va conta comunitatea mea, judeţul Caraş-Severin, neavând nicio importanţă culoarea politică. Dacă am putut să ajut, dacă am putut să contribui la deschiderea măcar a unui şantier într-o localitate, am făcut-o. Aş vrea să le mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături şi echipei mele din PSD Caraş-Severin, căci fără colegii mei nu aş fi reuşit şi nu aş fi avut printre cele mai bune rezultate din vestul ţării la ultimele runde de alegeri", a postat pe o reţea de socializare, Luminiţa Jivan.

Decizia a fost luată după ce DIICOT şi DGA au început o acţiune de audiere a unor suspecţi de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat care prin acţiuni de şantaj ar fi urmărit instalarea în funcţii de conducere în instituţiile din Caraş-Severin a unor persoane agreate de PSD.

"Pentru că urmează o perioadă încărcată pentru partid, am decis să nu las aceste evenimente să afecteze imaginea partidului şi consider că cel mai bine este să fac un pas în spate. Cu toate astea, voi fi mereu alături de PSD şi voi munci din toate puterile mele pentru judeţul meu, atât cât pot şi atât cât îmi permite Dumnezeu. Lupta nu se termină aici. Urmează alegerile locale şi, imediat, cele parlamentare, iar PSD trebuie să arate electoratului adevărata sa capacitate şi trebuie să dovedească faptul că PSD este singurul partid care are ca unic scop bunăstarea cetăţenilor", a mai afirmat Luminiţa Jivan în mesajul său.

