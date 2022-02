Cu noile tehnici, pacienții pot fi recuperați medical și după accident vascular total

A suferit un accident vascular total, al trunchiului cerebral. Cinci zile a stat în comă. La două zile după ieșirea din starea de inconștiență, familia a adus-o la Spitalul Sfântul Sava.

Când a ajuns la Spitalul Sfântul Sava, mișca doar ochii, dar nu mai știa să vadă

Îi rămăseseră intacte auzul și creierul mare, în rest totul era afectat. Mișca ochii, dar ca și când ar fi făcut-o în gol. Nu mai știa la ce-i foloseau. Nu mai știa să vadă.

Nu mai știa nici să respire, nici să înghită.

Din prima zi de internare la Sfântul Sava, terapeuții au început s-o învețe să-și țină echilibrul. Au conectat-o la oxigen și au învățat-o să respire. Au învățat-o să înghită și să tușească. Într-o săptămână, a învățat să vadă, din nou. Doar 10% din piciorul drept și din mâna dreaptă mai erau funcționale. Au folosit acest procent pentru a începe recuperarea. A fost o șansă.

După 4 luni de recuperare medicală constantă, zi de zi, fără nicio pauză, fără sărbători, spune că se apropie de o jumătate de om normal.

Este posibilă recuperarea medicală a unui pacient cu AVC total

”Sunt optimistă din două motive. În primul rând că eu sunt foarte determinată să mă recuperez pentru mine - am 65 de ani, vreau să mai trăiesc normal - și pentru familia mea, pentru că nu vreau să fiu o povară pentru ei. Dar optimistă sunt pentru că am văzut tratamentul și ce fac ei aici, la Spitalul Sfântul Sava, și o să reușesc pentru că nu mă las.”, spune pacienta care în urmă cu câteva luni nu mai știa nici măcar să vadă.

Ambiția de a continua să lupte pentru recuperarea sa i-a fost dată de disperarea pe care a citit-o în ochii fiului său. ”Se uita la mine cu niște ochi speriați și îmi spunea: ”Mami, o să fii bine, îți promit!” Și când am văzut copilul atât de speriat, am zis domnule, copilul meu e prima oară când îl văd în halul ăsta. E speriat că o să mor, probabil, așa că ar fi bine să încerc. Și am încercat și bine am făcut pentru că vreau să spun că după aceea am intrat pe internet, am vorbit cu familia mea și am văzut că nu mai există un spital ca Sfântul Sava, la nivelul ăsta de calitate vreau să spun, că așa mai sunt, și cu atâtea rezultate.”

Eu am văzut în jurul meu printre colegii de suferință cum unii își revin total, oameni care pleacă pe picioarele lor. La mine nu e cazul acum pentru că și accidentul a fost de o natură mai specială, dar de făcut o să mă fac bine, datorită acestei terapii de aici, unde nu numai terapeuții sunt numărul 1, dar toți de la medici, infirmiere, toți contribuie. Pentru că, aici, să vă spun, unui om ca mine, de exemplu, nu-i trebuie numai gimnastică ca să-și revină, psihic ai nevoie de mult sprijin. Când îmi spune Cătălina: Bravo!, chiar dacă eu sunt conștientă că am greșit și nu am făcut bine, simt că e ok și că pot să mai fac un pas și asta contează, când un om stă lângă tine și te încurajează, te mângâie, îți spune o vorbă bună. Să știți că sunt și infirmiere care te mângâie și îți spun: „Stai liniștită că o să fie bine!” Aici este și psiholog care se ocupă de cei bolnavi, deci e un ansamblu întreg care ține de recuperarea ta în acest spital, dar pe partea motorie terapeuții sunt importanți, că ei te iau de la zero și te duc să pleci pe picioarele tale de multe ori.

Mărturia pacientei Spitalului Sfântul Sava poate fi urmărită în videoclipul de mai jos.

Spitalul Sfântul Sava poate fi vizitat, cu o programare telefonică anterioară, pentru a vă convinge că este un loc cu totul special, unde Dumnezeu lucrează prin oameni.

Cu un plan de tratament complex, Spitalul Sfântul Sava de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative înregistrează, în cei trei ani ai săi de funcționare, cele mai bune rezultate în recuperarea medicală a unor pacienți cărora nu li se mai dădea nicio șansă la reluarea mobilității și o viață independentă.

La Spitalul Sfântul Sava, regula de la care nu se abate niciunul dintre angajați este de a îngriji pacienții ca pe membrii propriei familii. De aceea, la Spitalul Sfântul Sava nu te simți al nimănui, oricât de greu ți-ar fi să faci ceva de unul singur.

