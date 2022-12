Cu o victorie în instanță, Victor Ciutacu iese la atac: 'Raed Arafat a făcut mult mai mult rău, a dezinformat și a propagat fake news la adresa noastră'

Victorie obţinută de postul România TV în faţa lui Raed Arafat. Curtea de Apel i-a respins apelul, ca nefondat. Victor Ciutacu, într-o intervenţie în direct la România TV, a oferit prima reacţie la aflarea veştii.

Victor Ciutacu a amintit numeroasele dezinformări pe care Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, le-a propagat în spaţiul public, nu doar la adresa postului România TV, ci şi a invitaţilor săi, printre care unii medici specialişti, cum ar fi medicul Monica Pop.

„Ne amintim foarte bine, ca eu am inceput povestea dezvaluirilor pe achizitiile de cele mai multe ori nesabuite.

Nu a fost vorba de un meci personal, ci am devoalat abuzurile de putere si bataia de joc la adresa banului public. Adaug la acestea si inchiderea bisericilor, cand de Pasti stateau jandarmii la portile bisericilor.

Raed Arafat a facut mult mai mult rau, a dezinformat si a propagat fake news la adresa noastra, a doamnei Monica Pop, Danei Budeanu si a mai multor persoane, chiar la o conferinta de presa la Uniunea Europeana.”, a declarat Victor Ciutacu, la România TV.

Simona Gheorghe, redactor şef al România TV, Simona Gheorghe, a vorbit şi ea despre acuzaţiile false aduse de Raed Arafat postului România TV.

„Este o decizie care arata, nu pentru prima data, ca România TV şi-a informat corect publicul. Raed Arafat a intentat acest proces doar de dragul imaginii publice a domniei sale, pentru ca in ultima vreme Raed Arafat nu a pierdut doar procesul cu Romania TV, ci sunt zeci de procese, in toata Romania, pierdute de Raed Arafat.

Va aduceti aminte cand Raed Arafat decidea sa carantineze orase intregi? Sunt zeci de persoane care l-au dat in judecata si au obtinut decizii ca masura a fost ilegala in acel moment si au obtinut despagubiri.

Ceea ce s-a intamplat in pandemie nu a fost corect si nici legal, pentru ca asta arata decizia Curtii de Apel. Raed Arafat tot spunea ca Romania TV a dezinformat populatia in legatura cu masurile luate, ca Romania TV l-a denigrat pe el si pe alti membri ai institutiei sale.

Dar Romania TV a aratat in mod corect ce se intampla in acel moment in tara, cum deciziile se luau fara a avea o baza legala. Nu puteai carantina localitati intregi doar pentru ca asa vrei tu, ca esti Raed Arafat al Romaniei. Acele decizii trebuia sa aiba o baza legala.

Domnul Raed Arafat, in ultimii ani, pe unde se duce ataca Romania TV. De ce? Pentru ca România TV a dezvaluit ce a facut Raed Arafat ilegal si imoral.

Va aduceti aminte de transporturile de masti, de aparatura care si acum zace in depozite, nu au montat-o. Sunt milioane de euro bagati acolo. Dar sa te lupti cu România TV si sa acuzi ca a dezinformat, iar judecatorii sa decida ca de fapt este invers, ca tu ai facut lucruri ilegale, asta arata ca lucrurile nu merg la departamentul sau.

Nu stiu de ce este tinut acolo in brate domnul Raed Arafat, cred ca se gaseste in toata tara asta un alt manager competent. Raed Arafat trebuie sa dea explicatii, nu doar pentru Romania TV, ci pentru tot ce s-a intamplat in pandemie.

Ceea ce s-a intamplat cu mortii a fost o mizerie si un atac la adresa unui popor intreg. Va aduceti aminte de oameni care zbierau ca li se dadeau mortii in saci, dezbracati. Nu se poate asa ceva, ai umilit oamenii cat au fost vii, ca i-ai tinut in case si le-ai restrictionat drepturile, dar sa-i umilesti si dupa moarte, este groaznic.

Nicio situatie de urgenta nu da dreptul nimanui sa iti umilesti propriul popor. Ei dadeau Situatia de Urgenta ca sa poata da decizii imediate, care s-au dovedit a fi aberante”, a spus Simona Gheorghe.