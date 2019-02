Cuba dezminte prezența militarilor săi în Venezuela

Ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, a calificat marţi ca "abjecte" acuzaţiile preşedintelui american, Donald Trump, potrivit cărora militari cubanezi se află în Venezuela pentru a-l apăra preşedintele Nicolas Maduro, relatează AFP preluată de Agerpres.

"Acuzaţiile preşedintelui Statelor Unite care afirmă că Cuba are o armată privată în Venezuela sunt abjecte. Îl îndemn să prezinte dovezi. Guvernul nostru respinge această calomnie în termenii cei mai fermi şi categorici", a declarat Bruno Rodriguez în cursul unei conferinţe de presă.Potrivit şefului diplomaţiei de la Havana, Washingtonul "continuă să pregătească o acţiune militară, sub un pretext umanitar", în Venezuela.Săptămâna trecută, Havana a afirmat că unităţi militare americane sunt prezente în Caraibe în vederea unei "agresiuni" contra Venezuelei, "deghizată în intervenţie umanitară".Bruno Rodriguez a precizat marţi că mai multe avioane au decolat din Statele Unite şi au făcut escală în ţări din Caraibe fără ca guvernele respective să fie puse la curent. Aceste zboruri au decolat de pe baze aeriene unde se află forţe speciale de operaţiune şi de infanterie le US Marines, destinate acţiunilor clandestine, potrivit ministrului."Afirm categoric că nu este vorba despre zboruri de ajutor umanitar", a spus el.Mai multe zeci de tone de alimente şi medicamente trimise de Statele Unite sunt depozitate în oraşul columbian Cucuta, în apropierea podului de frontieră Tienditas, blocat de autorităţile venezuelene.