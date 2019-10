Cuc îl sfătuieşte pe Bode să nu se avânte în preluarea informaţiilor din prima de la anumiţi funcţionari din minister

Multe dintre proiectele prinse în programul de guvernare al Partidului Naţional Liberal de cinci pagini şi jumătate sunt proiectele demarate de PSD, iar sfatul meu pentru ministrul desemnat al Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, este să nu se avânte în preluarea informaţiilor din prima de la anumiţi funcţionari din minister, cum am văzut că a făcut-o deja faţă de anumite proiecte şi să aprofundeze foarte bine subiectele, i-a transmis ministrul interimar Răzvan Cuc succesorului său, după audierile din comisiile de specialitate din Camera Deputaţilor şi Senat, potrivit Agerpres.

"Eu m-am abţinut să fac comentarii (la audierile din comisiile reunite - n. r.) pentru că, aşa cum am spus, este un program care nu certifică nimic concret, este o listă de dorinţe. Să vedem dacă se vor implementa. În virtutea faptului că am spus 'infrastructura este pentru români şi nu trebuie să genereze dispute între oamenii politici', dacă domnul Bode va avea nevoie de ajutor îi voi sta la dispoziţie cu informaţii şi cu sugestii ca să deblocheze proiectele. Sfatul meu este să nu se avânte în preluarea informaţiilor din prima de la anumiţi funcţionari din minister, cum am văzut că a făcut-o vizavi de anumite proiecte - nu am vrut să intervin pentru că nu am vrut să generez discuţii inutile în comisie -, dar să aprofundeze foarte bine subiectele şi vă spun că, pe măsură ce va prinde experienţă în minister, o să vedeţi că îşi va schimba şi discursul. Entuziasmul este de înţeles la audieri şi promisiunile care s-au făcut. Multe dintre proiectele care sunt prinse în programul de guvernare al PNL-ului de 5 pagini şi jumătate sunt proiectele care sunt demarate de PSD. Este important să le continue, să le asigure finanţarea şi, totodată, să continue, aşa cum am dorit şi eu să continui şi am şi făcut restructurarea aceea la CNAIR - să continue şi la restul instituţiilor, dar asta este o problemă de asumare. Ministerul Transporturilor este un minister greu şi cuvântul de bază acolo este asumare. Dacă nu-ţi asumi, nu poţi să faci absolut nimic. În general, funcţionarii tind să blocheze foarte multe lucruri", a spus Cuc.

Răzvan Cuc a subliniat că Lucian Bode va "moşteni" proiecte în execuţie de 5 miliarde de euro şi proiecte în licitaţie de 13 miliarde de euro.

"Eu ştiu aşa: îi lăsăm domnului Bode - dacă Guvernul va fi învestit şi votat în Parlament luni - îi lăsăm proiecte în execuţie de 5 miliarde (de euro - n. r.), proiecte în licitaţie de 13 miliarde (de euro - n. r.), şantiere în lucru care au avut un stadiu fizic de avans anul acesta mult mai mare faţă de anii precedenţi. Deci, în condiţiile acestea, cred că tot ce trebuie să facă în acest an este să gestioneze proiectele care îi sunt lăsate moştenire - cred că nu trebuie să se cantoneze pe critici - şi să ducă mai departe ceea ce i-am lăsat. Cel mai grav lucru - pentru că vorbea de atentat - ar fi să atenteze prin neimplicare şi prin aplecarea urechilor la cei care vor să blocheze proiectele", a susţinut Cuc.