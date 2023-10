Culmea baronului local - Trăiește fericit fără impozite, are 6 mandate de parlamentar și are și un venit de invidiat deși OFICIAL e bolnav pe moarte/ Reacția

Duce din anii 70` cu el două tumori maligne și trăiește fericit. Nu știm câți români cu așa diagnostice mai trăiesc în 2023, dar cu siguranță o asemenea persoană ar trebui să fie o curiozitate în lumea medicală internațională.

Este vorba de senatorul PSD Ioan Stan din Circumscripție electorală Suceava. Este președintele organizației județene a PSD și se află actualmente la al VI-lea mandat de parlamentar (Deputat în legislaturile 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016 și apoi Senator în legislaturile 2016-2020 și 2020-prezent).

El deține un certificat de persoană cu handicap din 1973, certificat care a i-a fost reînoit în 2015.

Voci din lumea politică suceveană susțin însă că lucrurile sunt ciudate cu acest Certificat de persoană cu handicap, iar pe rețelele sociale sunt destui care contestă veridicitatea datelor medicale din acest Certificat.

Certificatul de persoană cu handicap i-a adus baronului PSD de Suceava o grămadă de beneficii - Nu plătește impozit la casa de 1300 mp, nici la pensiunea uriașă pe care o deține și care este administrată de soția sa și a mai fost și pensionat anticipat - încasează lunar o pensie de persoană cu handicap de 7000 de RON.

La aceste beneficii se adaugă și îndemnizațiile de parlamentar.

Potrivit site-ului Parlamentului în cele 6 mandate de până acum a luat cuvânt o singură dată (1 minut și 22 de secunde în 2021).

Reacția lui Ioan Stan

Contactat de STIRIPESURSE.RO, Ioan Stan ne-a precizat că suferă de o afecțiune congenitală, a fost operat, iar în baza documentelor medicale eliberate, comisia de specialitate i-a analizat și aprobat dosarul.

Ioan Stan nu a vorbit despre celelalte probleme de sănătate, documentele medicale arătând că el are afecțiuni oncologice încă din 1973.

”În 2008 am fost din nou diagnosticat cu o valvă mitrală închisă. Mă rog, eu am avut multe probleme de sănătate de-a lungul timpului. Am fost operat la Timișoara pentru această afecțiune congenitală. Există comisii și specialiști care au eliberat documentele doveditoare, nu le-am luat eu de la mine.

Din păcate acum și una dintre fetele mele a fost diagnosticată cu aceeași afecțiune.

În legătură cu pensia pe care o încasez, nu este o pensie de handicap, este o pensie conform contribuțiilor mele la stat.

În ceea ce privește scutirea de impozit este parțial corect. Beneficiez de o anumită scutire, dar nu în totalitate și eu plătesc către stat contribuțiile necesare.

Ca să știți această problemă a mai fost ridicată și în 2012 de către adversari politici sau de către răuvoitori, dar nici atunci nu a avut efectul scontat.”, a spus deputatul PSD.