'Culmea tupeului' | Deputat PSD dezvăluie manevre din Parlament: Conducerea Consiliului Concurenței insistă să-și asigure protecție de la SPP

Dacă nu a avut succes în Senat, conducerea Consiliului Concurenței încearcă să obțină în Camera Deputaților protecție de la Serviciul de Protecție și Pază (SPP). Un amendament în acest sens a fost strecurat într-un proiect de lege fără legătură cu acest domeniu, dezvăluie deputatul PSD Radu Cristescu, care consideră că insistențele Consiliului Concurenței sunt „culmea tupeului”.

„Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vrea protecție de la SPP.

Astăzi, in cadrul Comisiei de Apărare Ordine Publica și Sigurantă Națională din Camera Deputaților, subalternii lui Chirițoiu de la Consiliul Concurentei au strecurat un amendament la un proiect de Lege privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului Parlamentului European, un articol care cere “Protecția președintelui Consiliului Concurentei de către SPP”. Deci, ca sa înțelegeți oameni buni, un articol strecurat hoțește care nu are nicio legătura cu aceasta lege.

Se pare ca acest Bogdan Chiritoiu încearcă in mod constant falimentarea firmelor private cu Capital românesc și aici ma refer la producătorii de oua și carne de pasare, inclusiv a Companiilor de Stat TAROM, ROMGAZ, ELECTRICĂ.

Ceea ce nu a reușit USR, și anume, falimentarea și vânzarea pe nimic a companiilor cu Capital românesc, se străduiește din răsputeri sa facă Chiritoiu.

As fi vrut sa văd de la antiromânul asta acțiuni la fel de ferme și amenzi la fel de mari la OMV, MOL, ROMPETROL sau marile lanțuri de hipermarketuri cu capital german, francez, etc”, scrie Radu Cristescu pe Facebook.