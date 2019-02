Culoarea Oceanului Planetar se va schimba, în următoarele decenii: Cum se va transforma, din cauza încălzirii globale

Temperaturile în creştere vor schimba culoarea Oceanului Planetar, acesta devenind mai albastru în următoarele decenii, spun oamenii de ştiinţă de la MIT, citaţi de BBC.

Cercetătorii au descoperit că temperatura în creştere va schimba amestecul organismelor mici din apă care absorb şi reflectă lumina. Ei mai spun că acestea vor fi tot mai puţine în următoarele decenii.

Citește și: Remiză între Isărescu și Teodorovici! Ce se va face cu taxa care a aruncat în aer sistemul bancar

Acest fapt va duce la schimbarea culorii în peste jumătate din Oceanul Planetar până în 2100, scrie news.ro.

Plantele acvatice au un rol foarte important în oceane. Fitoplanctonul transformă lumina în energie chimică, consumă dioxidul de carbon şi reprezintă baza pentru hrană din mediul acvatic.

Citește și: Atomica a fost lansată! Ce vrea să elimine Guvernul – Sute de mii de români sunt vizați

Cu cât cantitatea fitoplanctonului este mai mare, cu atât mai puţin albastră va părea apa, fiind percepută mai degrabă verzuie.

Cercetări anterioare au arătat că, odată cu încălzirea, fitoplanctonul se diminuează în mai multe părţi ale Oceanului Planetar.

Citește și: Liviu Pleșoianu sare în apărarea lui Mircea Badea, după bătaia încasată de la motociclist

Noul studiu conturează impactul pe care aceste schimbări îl vor avea asupra culorii Oceanului, pe măsură ce planeta se încălzeşte.

„Ceea ce am descoperit este că se va schimba culoarea, probabil nu atât de mult încât să fie percepută cu ochiul liber, dar anumiţi senzori vor putea să detecteze modificări”, a declarat Stephanie Dutkiewicz de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) din Cambridge (SUA) pentru BBC. „Acesta va fi probabil unul dintre primele semnale că am modificat ecologia oceanului”.

Citește și: Reacție acidă a lui Traian Băsescu! Atacuri în rafală la Liviu Dragnea

Cercetătorii, care au luat în calcul măsurători din satelit, au arătat că schimbările reprezintă un impact indirect al modificărilor climatice, pe măsură ce încălzirea afectează circulaţia mărilor.

Oamenii de ştiinţă sunt de părere că Atlanticul de Nord va fi prima zonă în care va fi detectată modificarea, urmată de zona de sud a oceanului.

Citește și: Liviu Dragnea intră în acțiune! Marea ofensivă a șefului PSD

„Va fi o diferenţă de culoare notabilă în 50% din Oceanul Planetar până la finalul secolului 21”, a mai spus Dutkiewicz.

Echipa de cercetători crede că vor fi sesizabile schimbări şi în ceea ce priveşte nuanţele de verde ale oceanelor. Acest lucru se va întâmpla pentru că unele specii de fitoplancton vor răspunde bine la un climat mai cald, iar acest lucru va fi observat în regiuni apropiate de Ecuator şi Poli.

Citește și: Imagini cu ‘fortăreața’ Vioricăi Dăncilă! Cum arată vila unde s-a mutat premierul

Studiul a fost publicat în Nature Communications.