Cum a ajuns Matteo Politi să practice în România? Falsul medic rupe tăcerea: 'Diplomele mele mi-au fost recunoscute, echivalate'

Matteo Politi, italianul care a operat în mai multe clinici private, deşi absolvise doar opt clase, a declarat, marți seară, că a plătit o avocată pentru a obține dreptul de a practica în țara noastră și că aceasta i-a transmis că toate actele sunt în regulă. El a refuzat să spună unde este.

"În momentul în care am venit în România, cum nu știu cum funcționează sistemul la dumneavoastră în țară, am folosit, așa cum folosește toată lumea, un avocat, căruia i-am dat toate documentele necesare, toate documentele pe care ea, ca avocat, mi le-a cerut. De asemenea, am semnat ceea ce în română se numește o procură. Așadar, ea a avut toate documentele mele, ea s-a ocupat de tot ceea ce trebuia să facă. La final, ea a spus că am dreptul de practică în România. (...) În momentul în care am fost recunoscut, cu ajutorul avocatului, pot să mă numesc medic. Dacă o instituție mi-a dat acest drept...diplomele mele mi-au fost recunoscute, echivalate", a declarat Politi, la Xtra Night Show, conform Mediafax.

Italianul a refuzat să spună numele complet al avocatei, precizând doar prenumele "Laura".

Matteo Politi a refuzat, de asemenea, să răspundă la întrebarea dacă mai este sau nu în România. „Nu fug, dar prefer să nu vă spun unde sunt", a completat acesta.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a fost deschis un dosar penal in rem, după ce Colegiul Medicilor din București a depus o plângere după ce falsul chirurg de origine italiană a efectuat operații în România. Potrivit reprezentanților parchetului, ancheta vizează infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau a unei activități.

Jurnaliștii de la Libertatea au scris că, timp de un an, un fals medic de chirurgie plastică a lucrat la clinici din Bucureşti şi a operat zeci de oameni, sub un nume fals. El a ajuns să opereze fără însă a avea studii de medicină, iar sub numele de Matthew Mode, a lucrat la clinicile Monza, Euromedical, Prestige, MH Medical Group. Potrivit sursei citate, Matthew Mode se numeşte, de fapt, Matteo Politi, un italian din Veneţia, cu doar 8 clase absolvite. În 2011, Matteo Politi a primit o sentinţă de un an şi jumătate în Italia, cu suspendare, după ce a mințit timp de mai mulţi ani că e medic și a profitat că avea acelaşi nume de familie cu al unui cardiolog cu reputaţie din Modena, respectiv Luigi Vincenzo Politi.

Într-un comunicat de presă postat pe pagina de Facebook, reprezentanții Clinicii Prestige Medical precizează că au existat mai multe discuții cu "Matthew Mode", care însă s-au finalizat cu neînceperea unei colaborări.