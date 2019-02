Andreea Pora, ÎNTREBARE pentru Dragnea, după DEZERTĂRILE din PSD: 'Atunci erau securiști buni, iar acum sunt răi?'

Jurnalista Andreea Pora critică dur atacurile lansate de liderul PSD, Liviu Dragnea, la adresa politicienilor care au plecat din PSD și au decis să se alăture Pro România. După ce Dragnea i-a numit securiști, Pora susține că toți cei care au plecat au fost piloni de bază ai formațiunii vreme de ani buni.

Citește și: Codrin Ștefănescu ANUNȚĂ RĂZBUNAREA PSD după plecările la Pro România: Ne pregătim să primim între 8 şi 11 parlamentari din alte partide

"Doar în ultima săptămână au mai plecat patru deputați la Pro România, în frunte cu Tudose, căruia i-a trebuit un an să-și ia inima de fost premier în dinți. O lovitură mortală spun cunoscătorii, acum Pro-ul lui Ponta are cu un deputat mai mult decât ALDE-le lui Tăriceanu (20 la 19). Cătrănit, Dragnea i-a lovit cum știe el mai bine: niște securiști. Parol? Plecații sunt oameni care au trăit o viață în PSD, probabil partea cea mai frumoasă și mai productivă, baroni în toată regula, șefi de organizații sau aleși ai neamului. Cum de nu i-a dibuit nimeni până acum? Sau atunci erau securiști buni, iar acum sunt răi? N-are a face, vorba lui Geoană: „nici noi nu mai știm câți suntem“. După CEx-ul de duminică, Dragnea a dat asigurări că majoritatea e solidă (glorie UDMR!) și el poate face în continuare ce vrea: dacă nu taie guvernul bani de la servicii ca să se dea copiilor pentru vitamina D, o face parlamentul. Adică el și ai lui. Cum s-ar zice, servicii secrete vs. vitamina D. E o abordare cu adevărat revoluționară și vizionară. Ar trebui extinsă și la alte instituții de forță sau la cele care, pur și simplu, nu sunt pe gustul șefului. Spectrul vitaminelor e larg, viitorul reclamă sacrificii, iar generațiile sănătoase nu se obțin decât cu astfel de compromisuri. O simplă vitamină pentru o cauză nobilă!", scrie Andreea Pora în Revista 22.