Cum a ajuns să câștige un șofer român de TIR 4200 de euro pe lună (Video)

Un tânăr român, care lucrează ca șofer pe TIR la o firmă de curierat din Germania, a dezvăluit într-un clip video publicat pe TikTok cum a ajuns să încaseze 4.200 de euro pe lună.

Românul a oferit amănunte despre salariul pe care îl încasează lunar într-un videoclip publicat pe TikTok. Acesta a precizat că „mai mult de 10 ore nu se lucrează”.

În plus, acesta beneficiază de „sporuri de noapte, sporuri de weekend, bani de concediu, bani de sărbători”.

„Suntem plătiți pe oră, avem 18, 30 euro, sporuri de noapte, sporuri de weekend, bani de concediu, bani de sărbători. Ca să ajungi la un salariu de peste 4.200 de euro brut îți mai lași acolo 15-20 de oră la plată și uite așa ai ajuns la 4.000-4.200 brut. Mie îmi trage foarte mult impozit, nu am copii, nu sunt căsătorit și așa iau cel puțin 2.500 în mână, am avut luni în care am luat și 2.900 și 3.000 de euro.

Poți să iei și 3.100, 3.200, poate și 3.300 de euro.

Depinde câte ore lași la plată. Ca și muncă, mai mult de 10 ore nu se lucrează. Avem o oră de pauză, zi de zi, pe care trebuie să ți-o faci. Avem CIP, când intrăm în firmă ne scanăm, când ieșim din firmă ne-am scanat din nou. Acelea sunt orele reale de muncă, minus o oră pauză. Deci mai mult de 10 ore nu ai voie să faci pentru că nu-ți permite legea.

La distribuție e de muncă mai mult sau mai puțin, pentru că nu este pentru toată lumea. Încărcăm și descărcăm cu acea liză electrică. În primele cinci, șase luni o să primești oricum curse foarte ușoare, până îți vei intra în lucru, ca să prinzi șmecheria la toată treaba asta. Ca și concediu avem așa: 30 de zile de concediu, pe lângă alea 30 de zile mai sunt încă 10 zile, dar alea nu ți le poți programa. Adică șefa nu poate să zică 100% „mă tu pe data aia ai o săptămână concediu, da sau nu?”, aia o să fie ceva spontan, o să zică „stai acasă cinci zile sau stai acasă două zile””, a afirmat românul în videoclip, conform Știri de Cluj.