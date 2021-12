Cum a descoperit un ofițer sub acoperire șpăgile din vama Borș (presa locală)

Viaţa bate filmul în ceea ce privește ancheta declanşată de poliţiştii Direcţiei Generale Anticorupţie şi de procurorii Parchetului Bihor în cazul grupării de şpăgari din Punctul de Trecere a Frontierei din Borş, scrie ebihoreanul.ro.

Un ofiţer DGA care are atestat de şofer profesionist a fost autorizat ca investigator sub acoperire şi, sub un nume de cod, a dat examene și a lucrat luni de zile la o firmă de transporturi, ca şofer de TIR, calitate în care, desigur, a fost trimis şi în curse externe. Așa că a descoperit, din interior, corupția de la frontieră.

6 polițiști de frontieră au pretins și primit sume cuprinse între 50 lei și 100 euro de la șoferii de TIR care intrau ori ieșeau din ţară, ca să nu-şi îndeplinească îndatoririle de serviciu. Adică să nu le verifice documentele sau să-i ia peste rând, în faţa altor transportatori, ca să le reducă timpii de așteptare, dar și să nu înregistreze eventualii pasageri care ar fi trebuit să intre în carantină.

Anchetatorii au aflat, de pildă, că anumiţi patroni de firme de transport aveau relaţii directe cu poliţiştii de frontieră, pe care îi sunau înainte ca aceştia să intre în tură, indicându-le maşinile ce urmau să tranziteze PTF Borş, așa încât agenții să-i treacă peste rând, fără să le ceară bani.

În alte situaţii, însă, după cum scrie în referat, banii erau pretinşi şi primiţi de lucrătorii de frontieră prin intermediul patronului unui restaurant, care îi prelua chiar în incinta localului.

Activitatea investigatorilor sub acoperire s-a întins în total pe o perioadă de 6 luni. „Corupția la nivelul PTF Borș pare să fi devenit una endemică”, scrie în document.